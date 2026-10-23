Στίβεν Κινγκ: Τα 5 βιβλία που θεωρεί απολύτως τρομακτικά ο «μετρ» του τρόμου

Από τον «Άρχοντα των Μυγών» και τον «Εξορκιστή» μέχρι ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2026, ο συγγραφέας αποκαλύπτει ποιες ιστορίες μπορούν να τρομάξουν ακόμη και τον ίδιο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στίβεν Κινγκ: Τα 5 βιβλία που θεωρεί απολύτως τρομακτικά ο «μετρ» του τρόμου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
6'
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  • Ο Στίβεν Κινγκρεί απολύτως τρομακτικά πέντε βιβλία, μεταξύ των οποίων τα «Ο Άρχ των Μυγών»,Ο Εξοριστής», «The Other», «Η σιωπή των αμνών» και το πρόσφατο «Trad Wife».
  • Τα έργα που επιλέγει εξερευνούν τον τρόμο όχι μόνο ως απειλή για το σώμα, αλλά κυρίως ως απειλή για την ψυχή και την ανθρώπινη ηθική.
  • Το νέο μυθιστόρημα του Κινγκ, «Other Worlds Than These», ολοκληρώνει τις σειρές «The Talisman» και «The Dark Tower».
  • Ο Κινγκ υπογραμμίζει ότι ο πραγματικός τρόμος βρίσκεται στην ταύτιση του αναγνώστη με τους χαρακτήρες και τις ηθικές τους συγκρούσεις.
  • Το «Trad Wife» της Σάρα Λάνγκαν ξεχωρίζει ως το καλύτερο μυθιστόρημα τρόμου του 2026 σύμφωνα με τον Κινγκ, λόγω της εξερεύνησης σκοτεινών θεμάτων μέσα από σύγχρονες κοινωνικές τάσεις.
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Ακόμη και ο Στίβεν Κινγκ, ο συγγραφέας που έχει κάνει εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο να φοβούνται το σκοτάδι, έχει τα δικά του όρια στον τρόμο. Ο «μετρ» του είδους αποκάλυψε τα πέντε βιβλία που θεωρεί απολύτως τρομακτικά, σε μια λίστα που περιλαμβάνει κλασικά έργα της λογοτεχνίας τρόμου, αλλά και ένα πρόσφατο μυθιστόρημα που έχει ήδη ξεχωρίσει μέσα στο 2026.

Με αφορμή τη νέα του κυκλοφορία, το μυθιστόρημα «Other Worlds Than These», ο Στίβεν Κινγκ μίλησε στο USA TODAY για τις ιστορίες που τον έχουν φοβίσει πραγματικά, προτείνοντας παράλληλα αναγνώσματα ιδανικά για την περίοδο του Halloween.

Το νέο βιβλίο του ολοκληρώνει τόσο τα δύο βιβλία της σειράς «The Talisman», που έγραψε μαζί με τον Πίτερ Στράουμπ, όσο και την επική σειρά φαντασίας «The Dark Tower».

Τι είναι αυτό που φοβίζει τον Στίβεν Κινγκ;

Ο συγγραφέας εξηγεί ότι ο φόβος μπορεί να έχει διαφορετικές διαστάσεις, από την απειλή για το σώμα μέχρι εκείνη που στρέφεται εναντίον του νου. Ωστόσο, υπάρχει μια ακόμη βαθύτερη μορφή τρόμου, η οποία αφορά την ίδια την ψυχή.

«Μπορεί να φοβάσαι για το σώμα σου και μπορεί να φοβάσαι για το μυαλό σου, όπως συμβαίνει με το στοιχείο του Λάβκραφτ, όταν βλέπεις κάτι τόσο φρικτό που σου σβήνει το μυαλό σαν κερί. Αλλά η ιδέα ότι θα μπορούσες να φοβάσαι για την ψυχή σου είναι κάτι πολύ σημαντικό», εξηγεί.

Αυτή ακριβώς η αίσθηση διατρέχει και τις επιλογές του, με βιβλία που δεν στηρίζονται μόνο σε τρομακτικές εικόνες, αλλά εξερευνούν τη βία, την ανθρώπινη αγριότητα, την απώλεια της πίστης και τα όρια ανάμεσα στο καλό και το κακό.

Τα 5 βιβλία που τρομάζουν τον Στίβεν Κινγκ

1. «Ο Άρχοντας των Μυγών» του Γουίλιαμ Γκόλντινγκ

Το πρώτο βιβλίο που αναφέρει ο Στίβεν Κινγκ είναι ο «Άρχοντας των Μυγών», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Γκόλντινγκ, που κυκλοφόρησε το 1954.

«Όταν μιλάς για τρομακτικά βιβλία, ο “Άρχοντας των Μυγών” έρχεται αμέσως στο μυαλό», λέει ο συγγραφέας.

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«Ο Άρχοντας των Μυγών» του Γουίλιαμ Γκόλντινγκ

Η ιστορία ακολουθεί μια ομάδα Βρετανών μαθητών που ναυαγούν σε ένα νησί και προσπαθούν να οργανώσουν μόνοι τους την κοινωνία τους. Η προσπάθειά τους, ωστόσο, σταδιακά εκφυλίζεται, καθώς η ομάδα παρασύρεται σε αντιπαραθέσεις, βία και αγριότητα.

Το βιβλίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της μεταπολεμικής λογοτεχνίας, καθώς εξετάζει πόσο εύκολα μπορεί να καταρρεύσει η κοινωνική τάξη και να επικρατήσουν τα πιο σκοτεινά ένστικτα του ανθρώπου.

2. «Ο Εξορκιστής» του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο «Εξορκιστής» του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι, το μυθιστόρημα του 1971 που ενέπνευσε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες τρόμου στην ιστορία του κινηματογράφου.

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«Ο Εξορκιστής» του Γουίλιαμ Πίτερ Μπλάτι

Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι η 12χρονη Ρίγκαν, η οποία καταλαμβάνεται από έναν δαίμονα. Δύο καθολικοί ιερείς προσπαθούν να τη σώσουν, με έναν από αυτούς να βρίσκεται αντιμέτωπος και με τη δική του κρίση πίστης.

Για τον Κινγκ, ο τρόμος της ιστορίας δεν περιορίζεται στη δαιμονική παρουσία ή στα όσα συμβαίνουν στο σώμα του κοριτσιού. Η απειλή αγγίζει και την ψυχή του, κάνοντας το βιβλίο μια ιστορία που ξεπερνά τα όρια του συμβατικού τρόμου.

3. «The Other» του Τόμας Τράιον

Τρίτη επιλογή του Στίβεν Κινγκ είναι το «The Other», το πρώτο μυθιστόρημα του Τόμας Τράιον, που κυκλοφόρησε το 1971.

Η ιστορία εκτυλίσσεται τη δεκαετία του 1930, σε μια φάρμα στη Νέα Αγγλία, όπου ζουν δύο έφηβοι δίδυμοι. Ο ένας παρουσιάζεται ως ευγενικός και ήρεμος, ενώ ο άλλος εμφανίζεται σαδιστικός και τερατώδης.

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«The Other» του Τόμας Τράιον

Η αντίθεση ανάμεσα στα δύο αγόρια αποτελεί τον πυρήνα ενός ψυχολογικού τρόμου που εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Το βιβλίο δεν βασίζεται μόνο στην αγωνία για το τι πρόκειται να συμβεί, αλλά και στην αβεβαιότητα γύρω από τους χαρακτήρες και τα κίνητρά τους.

4. «Η σιωπή των αμνών» του Τόμας Χάρις

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η «Σιωπή των αμνών» του Τόμας Χάρις, που κυκλοφόρησε το 1988 και έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την κινηματογραφική μεταφορά της.

Το μυθιστόρημα αποτελεί τη λογοτεχνική συνέχεια του «Red Dragon» και ακολουθεί την Κλαρίς Στάρλινγκ, μια νεαρή εκπαιδευόμενη πράκτορα του FBI, η οποία ερευνά την υπόθεση ενός κατά συρροή δολοφόνου. Στο πλαίσιο της έρευνάς της, συναντά για πρώτη φορά τον διαβόητο Χάνιμπαλ Λέκτερ.

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«Η σιωπή των αμνών» του Τόμας Χάρις

Ο Κινγκ θυμάται ότι, διαβάζοντας το βιβλίο, ένιωθε φόβο για την ψυχή της Κλαρίς, όπως συνέβη και με τη Ρίγκαν στον «Εξορκιστή».

Όπως εξηγεί, οι συγκρούσεις που τον τρομάζουν περισσότερο είναι εκείνες στις οποίες οι χαρακτήρες παλεύουν να διατηρήσουν την ηθική τους υπόσταση απέναντι σε δυνάμεις που απειλούν να τους καταβάλουν.

5. «Trad Wife» της Σάρα Λάνγκαν

Η πέμπτη και πιο πρόσφατη επιλογή του Στίβεν Κινγκ είναι το «Trad Wife» της Σάρα Λάνγκαν, το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το μυθιστόρημα ακολουθεί μια δημοσιογράφο που προσπαθεί να αποκαλύψει τη σκοτεινή αλήθεια πίσω από μια influencer της τάσης «tradwife», δηλαδή της διαδικτυακής εικόνας της παραδοσιακής συζύγου, που προβάλλει έναν συμβατικό οικογενειακό ρόλο για τη γυναίκα.

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«Trad Wife» της Σάρα Λάνγκαν

Ο Κινγκ έχει χαρακτηρίσει το βιβλίο «το καλύτερο μυθιστόρημα τρόμου του 2026», ξεχωρίζοντάς το ανάμεσα στις νέες κυκλοφορίες της χρονιάς.

Ο ίδιος αναφέρει, επίσης, το «Yesteryear» της Κάρο Κλερ Μπερκ, ένα ακόμη βιβλίο που κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και εξερευνά παρόμοια θεματική. Όπως λέει, η ιστορία περιλαμβάνει μια ανατροπή που θυμίζει τον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν.

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«Yesteryear» της Κάρο Κλερ Μπερκ,

«Είναι αστείο και έξυπνο, αλλά το “Trad Wife” είναι κατά κάποιον τρόπο τρομακτικό», σχολιάζει.

«Θέλω οι αναγνώστες να ξεχνούν ότι κρατούν ένα βιβλίο»

Για τον Στίβεν Κινγκ, ο πραγματικός τρόμος δεν βρίσκεται μόνο στα τέρατα, στις απειλές ή στις ανατριχιαστικές σκηνές. Βρίσκεται κυρίως στη δύναμη μιας ιστορίας να κάνει τον αναγνώστη να ταυτιστεί τόσο βαθιά με τους χαρακτήρες, ώστε να βιώνει τις συγκρούσεις τους σαν να ήταν δικές του.

https://www.instagram.com/p/Dez3VyKDhrv/

Αναφερόμενος στον «Άρχοντα των Μυγών», ο συγγραφέας επισημαίνει ότι ο Τζακ παλεύει να μην παραδοθεί στην αγριότητα, ενώ στον «Εξορκιστή» και στη «Σιωπή των αμνών» ο φόβος συνδέεται με την απειλή για την ψυχή των πρωταγωνιστών.

«Αυτές οι συγκρούσεις με τρομάζουν πραγματικά, όταν οι χαρακτήρες είναι τόσο καλογραμμένοι ώστε βυθίζεσαι μέσα στην ιστορία. Αυτό που θέλω πραγματικά για τους αναγνώστες είναι, κατά κάποιον τρόπο, να ξεχνούν ότι κρατούν ένα βιβλίο», καταλήγει.

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