Professor Xavier ή Picard: Ποιος ήταν ο ρόλος ζωής του Sir Patrick Stewart;

Στην υποκριτική αργκό συνηθίζεται να θεωρείται κατάρα το να συνδέεσαι με έναν ρόλο, άλλοι πάλι το έχουν ως ευλογία. Τρανταχτές περιπτώσεις είναι ο Sean Connery με τον James Bond, ο Mark Hamil με τον Luke Skywalker ή ακόμα και ο Stallone με τον Rocky (ή τον Rambo). Ο Sir Patrick Stewart κατάφερε κάτι πολύ πιο δύσκολο, το να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι δύο διαφορετικών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών συμπάντων, δημιουργώντας δύο χαρακτήρες που δύσκολα μπορείς να φανταστείς με διαφορετικό πρόσωπο. Ο Jean-Luc Picard του Star Trek και ο Professor Charles Xavier των X-Men δεν ήταν απλώς οι πιο αναγνωρίσιμοι ρόλοι του, αλλά δύο χαρακτήρες που απέκτησαν ξεχωριστή θέση στην pop κουλτούρα χάρη στη δική του παρουσία.

https://www.instagram.com/p/DfF1cYujXWy/

Ο σπουδαίος Βρετανός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα μεγαλύτερη των έξι δεκαετιών, έχοντας σημαντική θεατρική διαδρομή, πολυετή παρουσία στη Royal Shakespeare Company και μια φωνή που μπορούσε να καθηλώσει το κοινό χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ένα παγκόσμιο σύμβολο μέσα από την επιστημονική φαντασία. Και τώρα που η αυλαία έπεσε οριστικά, υπάρχει ένα ερώτημα που αξίζει να συζητήσουμε: ποιος ήταν τελικά ο ρόλος της ζωής του;

Ας τους μελετήσουμε λίγο, πριν πάρουμε καταλήξουμε.

Jean-Luc Picard: Ο κυβερνήτης που δεν χρειαζόταν να φωνάξει για να επιβληθεί

Το 1987, όταν ο Patrick Stewart ανέλαβε τον ρόλο του Jean-Luc Picard στο Star Trek: The Next Generation, δύσκολα μπορούσε να προβλέψει το μέγεθος της επιτυχίας που θα ακολουθούσε. Ειδικά για ένα franchise που είχε συνδεθεί με τον χαρακτήρα του Captain Kirk και του Spok. Η σειρά προβλήθηκε για επτά σεζόν, μέχρι το 1994, και περιλάμβανε συνολικά 178 επεισόδια. Ο Stewart έγινε ο κυβερνήτης του USS Enterprise-D, ενός διαστημόπλοιου που ταξίδευε σε άγνωστους κόσμους, αναζητώντας νέους πολιτισμούς και αντιμετωπίζοντας απειλές πολύ μεγαλύτερες από το πλήρωμά του.

Jonathan Frakes και Patrick Stewart στη σειρά Star Trek: Picard. IMDb

Η επιτυχία της σειράς ήταν τόσο μεγάλη που πέρασε και στη μεγάλη οθόνη, με τον ηθοποιό να επιστρέφει στον ρόλο μέσα από τέσσερις κινηματογραφικές παραγωγές: Star Trek: Generations (1994), Star Trek: First Contact (1996), Star Trek: Insurrection (1998) και Star Trek: Nemesis (2002). Η σχέση του με τον χαρακτήρα, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί καθώς το 2020 επέστρεψε με τη σειρά Star Trek: Picard, η οποία ολοκληρώθηκε το 2023 έπειτα από τρεις σεζόν, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να δει έναν πιο ώριμο, ευάλωτο και ανθρώπινο Jean-Luc.

Τι έκανε, όμως, τον Picard τόσο ξεχωριστό; Σε μια εποχή όπου οι πρωταγωνιστές των μεγάλων περιπετειών έπρεπε συνήθως να είναι οι πιο δυνατοί, οι πιο γρήγοροι και οι πιο αποφασιστικοί, ο Picard εκπροσωπούσε μια διαφορετική μορφή ηγεσίας. Δεν χρειαζόταν να σηκώσει φωνή για να επιβληθεί, δεν αντιμετώπιζε κάθε διαφωνία ως αφορμή για μάχη, ούτε και θεωρούσε τη βία την πρώτη διαθέσιμη λύση. Πίστευε στη διπλωματία, στη γνώση, στη λογική και στη δύναμη του διαλόγου.

Ο Patrick Stewart έδωσε στον χαρακτήρα μια σχεδόν σαιξπηρική διάσταση σε ένα πρότζεκτ επιστημονικής φαντασίας με την επιβλητική φωνή του να συνδέεται περίφημα με τη θεατρική του παιδεία και την ικανότητά του να μεταφέρει ένταση ακόμη και μέσα από μια απλή παύση. Όλα αυτά -και πολλά ακόμα- δημιούργησαν την εικόνα ενός κυβερνήτη που μπορούσε να εμπνεύσει σεβασμό χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει διαρκώς την εξουσία του.

Και το σημαντικότερο; Ο Picard δεν ήταν αλάνθαστος. Έκανε λάθη, αμφισβητούσε τις αποφάσεις του, ερχόταν αντιμέτωπος με τις προσωπικές του αδυναμίες και συχνά πλήρωνε το τίμημα των επιλογών του. Δεν ήταν ένας υπερήρωας που είχε πάντα τη σωστή απάντηση, αλλά ένας άνθρωπος που προσπαθούσε να γίνει καλύτερος και να οδηγήσει τους γύρω του προς την ίδια κατεύθυνση. Ίσως γι' αυτό η ερμηνεία του Stewart παραμένει τόσο επίκαιρη.

Professor Charles Xavier: Ο μέντορας που πίστευε σε έναν καλύτερο κόσμο

Τρία χρόνια μετά το τέλος του Star Trek: The Next Generation, ούτε και ο ίδιος ο Patrick Stewart δεν περίμενε ότι θα ερχόταν όλο και πιο κοντά σε έναν χαρακτήρα θα τον ακολουθούσε για το υπόλοιπο της ζωής του. Το 2000 εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως Professor Charles Xavier στην ταινία X-Men, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη τον ιδρυτή της ομάδας των μεταλλαγμένων υπερηρώων.

O Patrick Stewart ως Charles Xavier στο πρώτο X-Men. IMDb

Ο Professor X ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετικές τηλεπαθητικές ικανότητες, αλλά η πραγματική του δύναμη βρισκόταν στην πίστη του ότι άνθρωποι και μεταλλαγμένοι μπορούσαν να συνυπάρξουν. Σε έναν κόσμο που αντιμετώπιζε τη διαφορετικότητα ως απειλή, εκείνος επέμενε πως η αποδοχή και η συνεργασία ήταν ο μόνος δρόμος για ένα καλύτερο μέλλον.

Ο Stewart επέστρεψε στον ρόλο στα X2: X-Men United (2003) και X-Men: The Last Stand (2006), ενώ ακολούθησαν οι εμφανίσεις του στα X-Men Origins: Wolverine (2009), The Wolverine (2013), X-Men: Days of Future Past (2014) και Logan (2017). Το 2022 έκανε μια ακόμη εμφάνιση ως Professor X στο Doctor Strange in the Multiverse of Madness, υποδυόμενος μια διαφορετική εκδοχή του χαρακτήρα από ένα παράλληλο σύμπαν, ενώ λίγο πριν το φινάλε του 2026 θα τον απολαύσουμε στο Avengers: Doomsday, στην τελευταία του κινηματογραφική επιστροφή στον κόσμο των X-Men και γενικότερα την τελευταία του δουλειά.

Ο λόγος που ο Stewart ταίριαξε τόσο πολύ στον Professor X ήταν η ικανότητά του να συνδυάζει την πνευματική δύναμη με την ανθρώπινη ευαισθησία. Δεν παρουσίασε ποτέ τον Xavier ως έναν αλάνθαστο άγιο που είχε όλες τις απαντήσεις. Του έδωσε αντιφάσεις, αδυναμίες, ενοχές και μια βαθιά ανάγκη να προστατεύσει τους ανθρώπους που θεωρούσε οικογένειά του.

Κομβική σε αυτό ήταν φυσικά η σχέση του με τον Magneto, τον οποίο υποδύθηκε ο Ian McKellen, με τους δυο να μοιράζονται έναν κοινό στόχο, την επιβίωση των μεταλλαγμένων, αλλά με εντελώς διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να τον πετύχουν. Η φιλία, η αντιπαλότητα και ο αμοιβαίος σεβασμός τους έδωσαν στις ταινίες μια συναισθηματική διάσταση που ξεπερνούσε κατά πολύ τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης.

Στην ταινία Logan του 2017 παρουσίασε έναν διαφορετικό Xavier. Ηλικιωμένο, εύθραυστο, κουρασμένο και στοιχειωμένο από τις απώλειες του παρελθόντος, μια εικόνα πολύ μακρινή από εκείνη του πανίσχυρου μέντορα που γνωρίζαμε. Ο χαρακτήρας του βρέθηκε αντιμέτωπος με τη φθορά και τη μοναξιά, αλλά ακόμα και εκεί ο Stewart έδωσε μία από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες της καριέρας του, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειαζόταν ούτε εντυπωσιακές δυνάμεις ούτε μεγάλους ηρωικούς μονολόγους για να καθηλώσει το κοινό.

Δύο θρύλοι, ένας Patrick Stewart

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Jean-Luc Picard και ο Charles Xavier είχαν περισσότερα κοινά απ' όσα ίσως αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη ματιά. Και οι δύο ήταν διανοούμενοι, ηγέτες και άνθρωποι που πίστευαν στη δύναμη της γνώσης, αμφότεροι είχαν την ευθύνη να προστατεύουν μια ομάδα ανθρώπων και να παίρνουν αποφάσεις που μπορούσαν να καθορίσουν το μέλλον ολόκληρων κόσμων.

Η διαφορά τους ήταν ενδεχομένως, ότι ο Picard έβλεπε το μέλλον ως μια τεράστια ευκαιρία για την ανθρωπότητα να εξελιχθεί, να εξερευνήσει και να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις της, ενώ ο Xavier προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανή αυτή την προοπτική σε έναν κόσμο που αντιμετώπιζε τη διαφορετικότητα με φόβο και έχθρα.

Ο Patrick Stewart κατάφερε να δώσει και στους δύο την ίδια αξιοπρέπεια, χωρίς να τους κάνει να μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν ήταν απλώς ο Βρετανός ηθοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή που έπαιζε τον σοφό μέντορα ή τον αυστηρό κυβερνήτη. Ήταν ένας ερμηνευτής που μπορούσε να μετατρέψει τη φιλοσοφία σε συναίσθημα και τις μεγάλες ιδέες σε ανθρώπινες ιστορίες.

Αυτό είναι, άλλωστε, ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια της κληρονομιάς του. Μας έδωσε δύο χαρακτήρες που δεν βασίζονταν στη δύναμη των μυών τους, αλλά στη δύναμη των πεποιθήσεών τους. Δύο άνδρες που ήξεραν ότι η πραγματική ηγεσία δεν έχει να κάνει με το πόσο δυνατά μπορείς να επιβληθείς, αλλά με το πόσο μπορείς να εμπνεύσεις τους άλλους.

Τελικά ποιος είσαι Sir Patrick;

Ο Jean-Luc Picard ή ο Charles Xavier; Ο κυβερνήτης του Enterprise που μας έκανε να αγαπήσουμε την εξερεύνηση και να πιστέψουμε στη διπλωματία ή ο Professor X που πάλεψε μέχρι τέλους για έναν κόσμο χωρίς διακρίσεις στους X-Men; Ο ένας μας έμαθε να κοιτάμε τα άστρα και να αναζητούμε κάτι καλύτερο, ο άλλος να μην εγκαταλείπουμε ποτέ την προσπάθεια να το δημιουργήσουμε.

Τώρα που έχεις τις αναλύσεις, περιμένουμε από σένα να απαντήσεις στα σχόλια.