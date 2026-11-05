Νίκος Καββαδίας: Ο πολύτιμος θησαυρός του αρχείου του περνά στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Άγνωστα χειρόγραφα, ανέκδοτες φωτογραφίες, ηχογραφήσεις και προσωπικά αντικείμενα του ποιητή διασώζονται σε ένα αρχείο 45 κουτιών 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Νίκος Καββαδίας: Ο πολύτιμος θησαυρός του αρχείου του περνά στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Ο Νίκος Καββαδίας στο κατάστρωμα του ατμόπλοιου Κορινθία στις 14 Αυγούστου 1947 © ΓΑΚ-Αρχείο Καββαδία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το αρχείο του Νίκου Καββαδία, που περιλαμβάνει άγνωστα χειρόγραφα, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις και προσωπικά αντικείμενα, δωρήθηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους από τον κληρονόμο του Φίλιππο Χατζόπουλο.
  • Το αρχείο απαρτίζεται από 45 κουτιά με υλικό που εκτείνεται από τα μέσα του 19ου αιώνα έως το 1975 και περιλαμβάνει επίσης χειρόγραφα άλλων σημαντικών λογοτεχνών και αλληλογραφία με κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής.
  • Στο αρχείο υπάρχουν ανέκδοτες φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα του ποιητή, όπως ναυτικό καπέλο και εξαρτήματα ασυρμάτου, καθώς και έπιπλα από τον προσωπικό του χώρο, τα οποία θα εκτεθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο των ΓΑΚ.
  • Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους αναλαμβάνουν την καταλογογράφηση, συντήρηση και ψηφιοποίηση του αρχείου, το οποίο θα είναι προσβάσιμο στο κοινό και στην ερευνητική κοινότητα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
  • Σύμβουλος του αρχείου ορίστηκε ο μελετητής Μιχάλης Γελασάκης, ενώ η ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΑΜΚΕ υποστήριξε οικονομικά τις εργασίες τεκμηρίωσης και μεταφοράς του αρχείου.
Snapshot powered by AI

Ένα παράθυρο στη ζωή, τη δημιουργία αλλά και τις προσωπικές στιγμές του Νίκου Καββαδία ανοίγει το πολύτιμο αρχείο του, το οποίο περνά πλέον στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), ύστερα από δωρεά του μοναδικού κληρονόμου του, Φίλιππου Χατζόπουλου.

Δεν πρόκειται απλώς για μια συλλογή χειρογράφων του σπουδαίου ποιητή. Ανάμεσα στα τεκμήρια που διασώθηκαν βρίσκονται άγνωστα ποιήματα και πεζά του, εκατοντάδες φωτογραφίες, πολλές από τις οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί, επιστολές με κορυφαίες προσωπικότητες των ελληνικών γραμμάτων, ηχογραφήσεις της φωνής του, αλλά και αντικείμενα που συνδέονται με τη ζωή του στη θάλασσα.

Το υλικό, που εκτείνεται χρονικά από τα μέσα του 19ου αιώνα έως τον θάνατό του, στις 10 Φεβρουαρίου 1975, καταλαμβάνει συνολικά 45 αρχειακά κουτιά και αποτελεί ένα σπάνιο τεκμήριο όχι μόνο για τη μελέτη του έργου του Καββαδία, αλλά και για την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και τέχνης.

καββαδίας

Χειρόγραφο του ποιήματος Φάτα Μοργκάνα όπου φαίνεται σβησμένος ο αρχικός τίτλος Πολύγυρος

Τα άγνωστα χειρόγραφα και οι επιστολές με τα μεγάλα ονόματα

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα εκατοντάδες χειρόγραφα του ποιητή, στα οποία περιλαμβάνονται γνωστά αλλά και άγνωστα ποιήματα και πεζά. Το αρχείο, ωστόσο, κρύβει και άλλους λογοτεχνικούς θησαυρούς: χειρόγραφα των Κ.Π. Καβάφη, Τέλλου Άγρα, Μήτσου Παπανικολάου, Μυρτιώτισσας και Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, μεταξύ άλλων.

Ξεχωριστό εύρημα αποτελεί και η καλλιτεχνική ταυτότητα του Γιάννη Τσαρούχη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία του Καββαδία με την οικογένειά του και περίπου 180 ακόμη αποστολείς.

καββαδίας

Ναυτικό φυλλάδιο του Νίκου Καββαδία © ΓΑΚ-Αρχείο Καββαδία

Ανάμεσά τους συναντά κανείς ονόματα όπως ο Γιώργος Σεφέρης, ο Νίκος Καζαντζάκης και η Ελένη Καζαντζάκη, ο Στρατής Τσίρκας, ο Μ. Καραγάτσης, ο Δημήτρης Χορν, ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Άγγελος Σικελιανός, η Μέλπω Αξιώτη, ο Γιάννης Τσαρούχης και ο Ντίνος Χριστιανόπουλος.

Πρόκειται για μια αλληλογραφία που αποτυπώνει τις σχέσεις, τις συζητήσεις και τις πνευματικές διαδρομές μιας ολόκληρης εποχής.

Από τις παιδικές φωτογραφίες μέχρι το ναυτικό καπέλο και το γραφείο του

Στο αρχείο περιλαμβάνεται επίσης μια εκτεταμένη συλλογή εκατοντάδων φωτογραφιών, πολλές από τις οποίες παραμένουν ανέκδοτες. Οι εικόνες καλύπτουν τη διαδρομή του ποιητή από τα παιδικά του χρόνια, προσφέροντας μια σπάνια οπτική καταγραφή της ζωής του.

Την προσωπική του ιστορία συμπληρώνουν έργα τέχνης από σημαντικούς ζωγράφους, χαράκτες και γλύπτες, αλλά και αντικείμενα που συνδέονται με την καθημερινότητά του και τη ναυτική του ιδιότητα.

Ανάμεσά τους βρίσκονται τα ναυτικά του βιβλία, επαγγελματικά έγγραφα, σημειωματάρια, ατζέντες, αποκόμματα εφημερίδων και περιοδικά. Στο υλικό περιλαμβάνονται ακόμη βινύλια, πλάκες γραμμοφώνου και κασέτες με ηχογραφήσεις του ίδιου.

Και ίσως τα πιο χαρακτηριστικά τεκμήρια της προσωπικής του διαδρομής είναι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε: εξαρτήματα ασυρμάτου, κιάλια, ξυριστική μηχανή, ναυτικό καπέλο, βαλίτσες, λυχνίες και αναμνηστικά. Στη συλλογή περιλαμβάνονται, μάλιστα, έπιπλα από τον προσωπικό του χώρο, ανάμεσά τους και το γραφείο του.

Τα συγκεκριμένα αντικείμενα πρόκειται να εκτεθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ.

καββαδίας

Η πρώτη σελίδα από τη σχολική εφημερίδα που έγραφε και εξέδιδε ο Νίκος Καββαδίας το 1922 © ΓΑΚ-Αρχείο Καββαδία

Η πορεία του αρχείου προς το κοινό

Η διάσωση αυτού του πολύτιμου υλικού οφείλεται στη φροντίδα της αδελφής του ποιητή, Τζένιας Καββαδία, και στη συνέχεια της ανιψιάς του, Έλγκας Καββαδία, και του γιου της, Φίλιππου Χατζόπουλου, ο οποίος προχώρησε στη δωρεά.

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους αναλαμβάνουν πλέον την καταλογογράφηση, την τεκμηρίωση, τη συντήρηση, τη φύλαξη, την ανάδειξη και την ψηφιοποίηση του αρχείου. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών, το υλικό θα είναι προσβάσιμο στο κοινό και στην ερευνητική κοινότητα, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του φορέα. Βάσει των όρων της δωρεάς, θα διατηρηθεί ως ενιαίο σύνολο, με δυνατότητα να εμπλουτιστεί και με νέες προσκτήσεις.

καββαδίας

Ο Νίκος Καββαδία στις αρχές της δεκαετίας του 50 στην καμπίνα του Ασυρμάτου © ΓΑΚ-Αρχείο Καββαδία

Σύμβουλος του Αρχείου Καββαδία ορίζεται ο μελετητής και βιογράφος του ποιητή Μιχάλης Γελασάκης, ο οποίος θα συνδράμει στην τεκμηρίωση και την ανάδειξη του υλικού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή της ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ ΑΜΚΕ, η οποία μέσω χορηγίας υποστήριξε τις εργασίες ιστορικής, φιλολογικής και βιογραφικής ανάδειξης, καθώς και τον εγκιβωτισμό και τη μεταφορά του αρχείου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:29ANNOUNCEMENTS

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: 30+1 χρόνια δράσης με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες των παιδιών

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Aegean: Αβάσιμη η απειλή για βόμβα στις πτήσεις της - «Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας»

14:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καββαδίας: Ο πολύτιμος θησαυρός του αρχείου του περνά στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Γαύδο: Η στιγμή που το Λιμενικό διασώζει έναν-έναν τους εγκλωβισμένους μετανάστες

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Οι Δημοκρατικοί παραμέρισαν τη woke ατζέντα και επικράτησαν των Ρεπουμπλικάνων: Η Οκάσιο-Κορτέζ, ο Μαμντάνι και το «μπλε κύμα»

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας - Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί στους δρόμους

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο - Είχε κλείσει λόγω του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

13:51ANNOUNCEMENTS

Το 12ο Πανθεσσαλικό Φαρμακευτικό Συνέδριο ανοίγει τις πύλες του στις 7 Νοεμβρίου στην Καρδίτσα

13:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: 16χρονος πίσω από περισσότερες από 40 διαρρήξεις - Αναζητείται 19χρονος συνεργός

13:43ANNOUNCEMENTS

Η FairLife L.C.C. ενισχύει το μήνυμα για την «Υγεία Πνευμόνων» τον Νοέμβριο σε Ελλάδα και Κύπρο

13:38ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν με ενδιαφέρει τι ερωτήσεις κάνετε»: Η viral συζήτηση του Ελ- Σαγιέντ με δημοσιογράφο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

«Το έργο τρέχει, το ίδιο και μεις»: Νέα αυτοψία του Χάρη Δούκα στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό

13:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Τι σημαίνει για τον φετινό χειμώνα η πρώιμη αποδυνάμωση του Πολικού Στρόβιλου

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση για δύο πτήσεις της Aegean

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Απεγκλωβίστηκαν μετά από 48 ώρες οι 52 μετανάστες - Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Καραβέ

13:07ΚΟΣΜΟΣ

«Συμφωνώ με κάθε λέξη»: Στο πλευρό του Τζέι Ντι Βανς ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ κατά του πολέμου στο Ιράν

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολεοδομία Κατερίνης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τα «φακελάκια» των 5.000 και 7.000 ευρώ

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα σε τηλεφωνικό κέντρο εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλός σεφ απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα - «Προσβάλλει την κουλτούρα μου»

12:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:25ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση για δύο πτήσεις της Aegean

13:31ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Τι σημαίνει για τον φετινό χειμώνα η πρώιμη αποδυνάμωση του Πολικού Στρόβιλου

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνεχόμενες καταιγίδες για 10 ημέρες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει... ανοιξιάτικο μοτίβο με 24άρια - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που 26χρονη στη Βραζιλία πέφτει από παράθυρο του 7ου ορόφου

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικές σκηνές στην κηδεία της Ciara Mageaan - Συντετριμμένος ο σύζυγός της κουβαλάει το φέρετρό της, λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο τους

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Ληστεία με λεία – μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν €1 εκατ. από κατασκευαστική εταιρεία

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολεοδομία Κατερίνης: Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τα «φακελάκια» των 5.000 και 7.000 ευρώ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στους ουρανούς: Απειλές για βόμβες σε δεκατρείς πτήσεις ανά την Ευρώπη - Αναγκαστικές προσγειώσεις σε Γαλλία, Βουλγαρία, Τσεχία, Αυστρία, Ρουμανία

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο ξύλο στο βυθό ανάμεσα σε δυο δύτες: Προσπάθησε να του βγάλει τον αναπνευστήρα - Βίντεο

10:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ντόρα Μπακογιάννη: Ζήτησε συγγνώμη το «κλείσε το στόμα σου πουλάκι μου» - «Έχασα την ψυχραιμία μου»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγωδία του Χεσούς ντε Μιγκέλ: Η σύντροφός του ήταν στις εξέδρες με την κόρη τους όταν κατέρρευσε, ο πατέρας του, το έβλεπε στην τηλεόραση κι έβαλε τα κλάματα

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν 11 υποψήφιοι για τις εκλογές του 2027 - Τα ονόματα και οι περιφέρειες

12:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αποσύρεται από την εθνική ομάδα

11:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές για τους ιδιοκτήτες ακινήτων: Διορθώσεις στο Ε9 χωρίς αναδρομικό ΕΝΦΙΑ

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: 97χρονος χόρεψε το «Stayin’ Alive» στο πάρτι γενεθλίων του και λίγο αργότερα πέθανε - Βίντεο

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο διάσημος κομμωτής Τζον Φρίντα - Είχε χτενίσει από την Τζάκι Κένεντι μέχρι τη Μαντόνα - «Ένα πραγματικό είδωλο της κομμωτικής»

12:20LIFESTYLE

Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Ποιο πρόγραμμα έκανε τη διαφορά και «χτύπησε» 25%

09:16WHAT THE FACT

Έπλενε τα πιάτα στο χέρι για οικονομία για 10 χρόνια – Τελικά πλήρωνε το ρεύμα του γείτονα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ