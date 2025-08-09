Παναθηναϊκός: Αθόρυβα προχώρησε σχεδιασμό με «βόμβες», μεγάλη αύξηση μπάτζετ και τεράστια ενίσχυση

Χωρίς πολλά λόγια και με τη δουλειά να «μιλάει» από μόνη της, οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν το μεταγραφικό τους σχεδιασμό με σπουδαίες κινήσεις, μεγάλη αύξηση στον προϋπολογισμό και τεράστια φιλοδοξία για τη νέα σεζόν.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Αθόρυβα προχώρησε σχεδιασμό με «βόμβες», μεγάλη αύξηση μπάτζετ και τεράστια ενίσχυση
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Θα επανέλθουμε πιο δυνατοί». Αυτό ήταν το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στον ημιτελικό του Final Four. Οι «πράσινοι» κάπου εκεί έθεταν σε εφαρμογή το πλάνο και το σχεδιασμό τους για την επόμενη σεζόν. Προκειμένου να ισχυροποιηθούν ακόμη περισσότερο.

Ο στόχος όλων, με αφετηρία τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, ήταν να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός. Ήδη είχε πετύχει σπουδαίες και δαπανηρές συμφωνίες επέκτασης συμβολαίων. Ναν, Λεσόρ, Χουάντσο, Όσμαν, Γκραντ, ήταν μεταξύ των παικτών που υπέγραψαν νέες συμφωνίες. Ανεβάζοντας σημαντικά το μπάτζετ για το 2025-26, χωρίς ακόμη να γίνει μεταγραφή.

Η διατήρηση του σπουδαίου αγωνιστικού κορμού, ήταν το πρώτο βήμα. Η δεύτερη φάση ήταν η ενίσχυση στο ρόστερ. Ο Μπράουν που δεν «έπιασε» στο «τριφύλλι», άφησε τη θέση του στον Τι Τζέι Σορτς. Μια τεράστια συμφωνία για τον Παναθηναϊκό, καθώς αποκτούσε τον κορυφαίο γκαρντ της EuroLeague την περασμένη σεζόν, παίκτη που ήθελαν πολλές κορυφαίες ομάδες της λίγκας και με σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Στην περιφέρεια προστέθηκε και ο καλύτερος Έλληνας σκόρερ του πρωταθλήματος και δεύτερος σκόρερ της Εθνικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Βασίλης Τολιόπουλος. Παίρνοντας τη θέση του Δημήτρη Μωραϊτη, ο οποίος ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό και πήγε δανεικός στον Ηρακλή.

Στο «3» οι «πράσινοι» έκαναν… κόλπο γκρόσο αναφορικά με τα ελληνικά διαβατήρια και την προοπτική για το μέλλον. Πλήρωσαν την Μπασκόνια και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον έπεισαν να επιστρέψει στην Ελλάδα και να υπογράψει στο «τριφύλλι». Σε μια κίνηση που δίνει αγωνιστική δύναμη και μεγάλη ευχέρεια στο ρόστερ, καθώς μιλάμε για Έλληνα παίκτη.

Στους ψηλούς προστέθηκε σε περισσότερο βοηθητικό ρόλο ο Κουζέλογλου, ενώ δεν έγινε χρήση του σχετικού δικαιώματος για αποδέσμευση του Γιούρτσεβεν. Έμενε λοιπόν η προσθήκη ενός σέντερ. Εκεί όπου λόγω Νάγκετς δεν αποκτήθηκε ο Βαλαντσιούνας, ο Παναθηναϊκός έφερε έναν παίκτη με ακόμη μεγαλύτερο συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Τον Ρισόν Χολμς.

Ο Αμερικανός που είναι από χθες βράδυ στην Ελλάδα, αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να γίνει ο κορυφαίος παίκτης του καλοκαιριού, αναφορικά με αυτούς που αφήνουν το ΝΒΑ για να έρθουν στην EuroLeague.

Πριν τον Δεκαπενταύγουστο, ο Παναθηναϊκός συνέθεσε ένα ρόστερ που κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί το πληρέστερο που είχε ποτέ. Γεμάτο από ποιότητα και λύσεις, για μια άκρως απαιτητική EuroLeague.

Φυσικά όλο αυτό δεν έγινε φθηνά. Η αύξηση του μπάτζετ στον Παναθηναϊκό, είναι διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων. Συνυπολογίζοντας τις σπουδαίες μεταγραφές και τα νέα συμβόλαια που προτάθηκαν και υπογράφηκαν απ’ όσους έγινε σχετική πρόταση.

Το πλέον σπουδαίο είναι πως ένας σχεδιασμός όπως αυτός, παρά τα τεράστια ποσά, τις σπουδαίες μεταγραφές και τις σημαντικότατες επεκτάσεις συμβολαίων, κρατήθηκε σε… χαμηλούς τόνους. Κάτι που δείχνει την αποφασιστικότητα των «πράσινων» και την πραγματική τους στόχευση: Την επιστροφή στις κορυφές και όχι τις επικοινωνιακές «νίκες». Παρότι αυτές είναι αυτονόητες με το επίπεδο των κινήσεων που έγιναν και το ποσοστό επιτυχίας σε αυτές.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η απόγνωση προσωποποιημένη σε εικόνες που σοκάρουν

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σε ύφεση η πυρκαγιά - Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις η Πυροσβεστική

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος το Σάββατο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πόσα μποφόρ θα έχει σήμερα - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Αναφορές ότι εντοπίστηκε γκαζάκι - «Βρέθηκε το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά», λέει ο Πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικής

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκτοξεύτηκε από τον 9ο όροφο και επέζησε – Η συγκλονιστική ιστορία της Βερόνικα - Πώς έγινε το «θαύμα»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού το Σάββατο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Απίστευτη θεωρία για τον σεισμό στον Μαρμαρά: Ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν πάνω από 7 Ρίχτερ

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αθόρυβα προχώρησε σχεδιασμό με «βόμβες», μεγάλη αύξηση μπάτζετ και τεράστια ενίσχυση

06:36LIFESTYLE

Η ψυχαγωγία γίνεται πολύ πρωινή υπόθεση –Τα κοκόρια του Λιάγκα και η ανατροπή με την ΕΡΤ1

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

06:28ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Τέλος η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ιστορικό διάγγελμα του βασιλιά Κάρολου - Ο λόγος που θα επαναλάβει τα λόγια του παππού του

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κρίσιμο τηλεφώνημα του Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούμπιο και ο δίαυλος επικοινωνίας με τις ΗΠΑ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «κάδρο» Θεσσαλός μεγαλοκτηνοτρόφος για επιδοτήσεις ύψους 770.000 ευρώ το 2024

06:12ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» για επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες σήμερα - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιοχές - Ισχυρή προειδοποίηση μετεωρολόγων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ανέμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Αναφορές ότι εντοπίστηκε γκαζάκι - «Βρέθηκε το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά», λέει ο Πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικής

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινη κόλαση στην Ανατολική Αττική – Εκτός ελέγχου η φωτιά σε μέτωπο χιλιομέτρων – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Απίστευτη θεωρία για τον σεισμό στον Μαρμαρά: Ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν πάνω από 7 Ρίχτερ

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:28ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Τέλος η ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες

06:36LIFESTYLE

Η ψυχαγωγία γίνεται πολύ πρωινή υπόθεση –Τα κοκόρια του Λιάγκα και η ανατροπή με την ΕΡΤ1

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της από την 1η ΥΠΕ Αττικής

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αθόρυβα προχώρησε σχεδιασμό με «βόμβες», μεγάλη αύξηση μπάτζετ και τεράστια ενίσχυση

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πόσα μποφόρ θα έχει σήμερα - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

21:25LIFESTYLE

Grand hotel: Μπαίνει στη σειρά και φέρνει μεγάλες ανατροπές

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ηλεία: Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τους ανέμους

21:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Αθήνα ο Ρισόν Χολμς – «Τρελαμένος» με την υποδοχή και «πάμε για το 8ο»!

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκτοξεύτηκε από τον 9ο όροφο και επέζησε – Η συγκλονιστική ιστορία της Βερόνικα - Πώς έγινε το «θαύμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ