Παναθηναϊκός: Αθόρυβα προχώρησε σχεδιασμό με «βόμβες», μεγάλη αύξηση μπάτζετ και τεράστια ενίσχυση

«Θα επανέλθουμε πιο δυνατοί». Αυτό ήταν το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR στον ημιτελικό του Final Four. Οι «πράσινοι» κάπου εκεί έθεταν σε εφαρμογή το πλάνο και το σχεδιασμό τους για την επόμενη σεζόν. Προκειμένου να ισχυροποιηθούν ακόμη περισσότερο.

Ο στόχος όλων, με αφετηρία τον ισχυρό άνδρα της «πράσινης» ΚΑΕ, ήταν να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός. Ήδη είχε πετύχει σπουδαίες και δαπανηρές συμφωνίες επέκτασης συμβολαίων. Ναν, Λεσόρ, Χουάντσο, Όσμαν, Γκραντ, ήταν μεταξύ των παικτών που υπέγραψαν νέες συμφωνίες. Ανεβάζοντας σημαντικά το μπάτζετ για το 2025-26, χωρίς ακόμη να γίνει μεταγραφή.

Η διατήρηση του σπουδαίου αγωνιστικού κορμού, ήταν το πρώτο βήμα. Η δεύτερη φάση ήταν η ενίσχυση στο ρόστερ. Ο Μπράουν που δεν «έπιασε» στο «τριφύλλι», άφησε τη θέση του στον Τι Τζέι Σορτς. Μια τεράστια συμφωνία για τον Παναθηναϊκό, καθώς αποκτούσε τον κορυφαίο γκαρντ της EuroLeague την περασμένη σεζόν, παίκτη που ήθελαν πολλές κορυφαίες ομάδες της λίγκας και με σταθερά ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Στην περιφέρεια προστέθηκε και ο καλύτερος Έλληνας σκόρερ του πρωταθλήματος και δεύτερος σκόρερ της Εθνικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Βασίλης Τολιόπουλος. Παίρνοντας τη θέση του Δημήτρη Μωραϊτη, ο οποίος ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό και πήγε δανεικός στον Ηρακλή.

Στο «3» οι «πράσινοι» έκαναν… κόλπο γκρόσο αναφορικά με τα ελληνικά διαβατήρια και την προοπτική για το μέλλον. Πλήρωσαν την Μπασκόνια και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, τον έπεισαν να επιστρέψει στην Ελλάδα και να υπογράψει στο «τριφύλλι». Σε μια κίνηση που δίνει αγωνιστική δύναμη και μεγάλη ευχέρεια στο ρόστερ, καθώς μιλάμε για Έλληνα παίκτη.

Στους ψηλούς προστέθηκε σε περισσότερο βοηθητικό ρόλο ο Κουζέλογλου, ενώ δεν έγινε χρήση του σχετικού δικαιώματος για αποδέσμευση του Γιούρτσεβεν. Έμενε λοιπόν η προσθήκη ενός σέντερ. Εκεί όπου λόγω Νάγκετς δεν αποκτήθηκε ο Βαλαντσιούνας, ο Παναθηναϊκός έφερε έναν παίκτη με ακόμη μεγαλύτερο συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Τον Ρισόν Χολμς.

Ο Αμερικανός που είναι από χθες βράδυ στην Ελλάδα, αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να γίνει ο κορυφαίος παίκτης του καλοκαιριού, αναφορικά με αυτούς που αφήνουν το ΝΒΑ για να έρθουν στην EuroLeague.

Πριν τον Δεκαπενταύγουστο, ο Παναθηναϊκός συνέθεσε ένα ρόστερ που κάλλιστα μπορεί να θεωρηθεί το πληρέστερο που είχε ποτέ. Γεμάτο από ποιότητα και λύσεις, για μια άκρως απαιτητική EuroLeague.

Φυσικά όλο αυτό δεν έγινε φθηνά. Η αύξηση του μπάτζετ στον Παναθηναϊκό, είναι διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων. Συνυπολογίζοντας τις σπουδαίες μεταγραφές και τα νέα συμβόλαια που προτάθηκαν και υπογράφηκαν απ’ όσους έγινε σχετική πρόταση.

Το πλέον σπουδαίο είναι πως ένας σχεδιασμός όπως αυτός, παρά τα τεράστια ποσά, τις σπουδαίες μεταγραφές και τις σημαντικότατες επεκτάσεις συμβολαίων, κρατήθηκε σε… χαμηλούς τόνους. Κάτι που δείχνει την αποφασιστικότητα των «πράσινων» και την πραγματική τους στόχευση: Την επιστροφή στις κορυφές και όχι τις επικοινωνιακές «νίκες». Παρότι αυτές είναι αυτονόητες με το επίπεδο των κινήσεων που έγιναν και το ποσοστό επιτυχίας σε αυτές.