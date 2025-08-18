Περιστέρι: Έφτασε στην Αθήνα ο Τάι Νίκολς
Στην Αθήνα έφτασε το πρωί της Δευτέρας (18/8) ο Τάι Νίκολς για λογαριασμό του Περιστερίου και αναμένεται να δώσει το παρών στην πρώτη προπόνηση της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.
Ο Τάι Νίκολς βρίσκεται στη χώρα μας για την ομάδα του Περιστερίου και αναμένεται να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Βασίλη Ξανθόπουλου.
Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ θα ενισχύσει την περιφέρεια της ομάδας στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.
Η ομάδα των δυτικών προαστίων ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία της για την νέα σεζόν και όπως όλα δείχνουν ο παίκτης αναμένεται να δώσει το "παρών" με το... καλησπέρα.
