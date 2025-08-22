Παναθηναϊκός AKTOR: Κάλεσμα Χολμς στον κόσμο - «Εγώ θα καρφώνω, εσείς θα κάνετε θόρυβο»

Την Πέμπτη (21/08) έγινε γνωστό πως οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR έκαναν sold out για το ματς της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό, το 2026 και την Παρασκευή (22/08) ο Ρισόν Χολμς τους… έφτιαξε ακόμα περισσότερο.

Με μήνυμά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας του Παναθηναϊκού AKTOR, ο Αμερικανός σέντερ απηύθυνε κάλεσμα στους «πράσινους» για την νέα σεζόν, με την υπόσχεση πως το… μενού θα έχει πολλά καρφώματα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτή η σεζόν θα είναι επική! Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα, εσείς τον θόρυβο. Ας την κάνουμε ξεχωριστή. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας».

Διαβάστε επίσης