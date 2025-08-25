Ολυμπιακός: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις για τους «ερυθρόλευκους»
Η έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού πλησιάζει και οι πρώτοι παίκτες έκαναν την εμφάνισή τους για τις απαραίτητες εξετάσεις.
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού πλησιάζει με τους πρώτους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να μπαίνουν σε... ρυθμό.
Οι Τόμας Ουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Σέιμπεν Λι, Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Όμηρος Νετζήπογλου, Καλίφα Κουμάντζε και Γιώργος Μπουρνελές «πέρασαν» την Δευτέρα (25/08) από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις.
Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν την Τρίτη (26/08) με το δεύτερο γκρουπ.
