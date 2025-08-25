Eurobasket 2025: Αναχωρεί την Τρίτη για Κύπρο η Εθνική Ελλάδας

Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για το Eurobasket 2025 μετά την ήττα 92-77 από την Γαλλία στο «Telekom Center Athens». Μάλιστα, μετά το τέλος του φιλικού, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική αποστολή για τη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Ζούγρης έμεινε εκτός, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να βρίσκεται στην αποστολή. Αναλυτικά, στην αποστολή μετέχουν οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας θα αναχωρήσει την Τρίτη (26/08) στις 13:30 από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Λάρνακα και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό, η οποία θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025.

