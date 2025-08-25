Eurobasket 2025: Αναχωρεί την Τρίτη για Κύπρο η Εθνική Ελλάδας

Το μεσημέρι της Τρίτης (24/08) αναχωρεί η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για την Κύπρο, ενόψει της έναρξης του Eurobasket 2025.

Newsbomb

Εθνική Ελλάδας
Αναχωρεί για την Κύπρο η εθνική ομάδα
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» ολοκλήρωσε την εν Ελλάδι προετοιμασία του για το Eurobasket 2025 μετά την ήττα 92-77 από την Γαλλία στο «Telekom Center Athens». Μάλιστα, μετά το τέλος του φιλικού, ο Βασίλης Σπανούλης ανακοίνωσε την τελική αποστολή για τη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Ζούγρης έμεινε εκτός, με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροφ να βρίσκεται στην αποστολή. Αναλυτικά, στην αποστολή μετέχουν οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας θα αναχωρήσει την Τρίτη (26/08) στις 13:30 από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Λάρνακα και από εκεί θα μεταβεί οδικώς στη Λεμεσό, η οποία θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις του Γ’ ομίλου του Eurobasket 2025.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Το δόντι μιας αγελάδας λύνει το μυστήριο του Στόουνχεντζ - Γιατί κατασκευάστηκε και τι κρύβει;

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Ποιός ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας που βρέθηκε νεκρός στο Μαρμαρά - Ο γάμος με Ελληνίδα και το τραγικό δυστύχημα

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αποθήκη στο Μενίδι - Φωτογραφίες

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: 15χρονοι αγνόησαν κόκκινη σημαία και βούτηξαν στη θάλασσα - Πώς τους έσωσε η ναυαγοσώστρια

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για σαρκοφάγο αλογόμυγα: Τι είναι η screwworm και πως απειλεί την οικονομία

14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Αναστηλώνεται η κατοικία της Τριπόδων 32 - Η θρυλική ιστορία της

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Εκλογές τώρα» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά ζητά το ΠΑΣΟΚ λόγω Σπαρτιατών

14:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΑΕΛ Novibet: Νέα ταυτότητα, κοινό όραμα

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 14χρονη παραλίγο να πνιγεί στην παραλία - Συνελήφθησαν οι γονείς της

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απίστευτη απάτη: 42χρονη κάνει τις διακοπές της και φεύγει χωρίς να πληρώσει - Καταγγελίες σε Κύθνο και Λαύριο

14:13ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος τα ραδιόφωνα από τα αυτοκίνητα - Τι θα τα αντικαταστήσει

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αναχωρεί την Τρίτη για Κύπρο η Εθνική Ελλάδας

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Rafale «κλείδωσε» F-35 σε πολυεθνική άσκηση στην Φινλανδία - Βίντεο

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις του ChatGPT για τον φετινό χειμώνα δεν είναι ευχάριστες - Τι «είδε» η Τεχνητή νοημοσύνη

13:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις Γιοβάνοβιτς για Λευκορωσία και Δανία

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb: Βίαιη επίθεση με σφυρί και ξύλο στο Φάληρο... για ένα κινητό

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας παραδίδεται στην κυκλοφορία

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aνεξέλεγκτη η δράση των Ρομά στην Αθήνα - Μέσα σε 24 ώρες πρωταγωνίστησαν σε 6 περιστατικά ληστείας - απάτης με λεία άνω των 22.000 ευρώ

13:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε το «PAO B.C. Business Club»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου: Ποιοι συμμετέχουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Rafale «κλείδωσε» F-35 σε πολυεθνική άσκηση στην Φινλανδία - Βίντεο

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: Σταμάτησε να της μιλάει η κόρη της - Το σχόλιο στο δικαστήριο που ξεκίνησε «πόλεμο»

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται η προσωπική διαφορά, αυξάνονται οι δικαιούχοι για το επίδομα των 250 ευρώ - Τι περιλαμβάνει το καλάθι της ΔΕΘ

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η συγκινητική ανάρτηση της Μελίνας Νικολαΐδη μετά τον θάνατό της

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αποθήκη στο Μενίδι - Φωτογραφίες

14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Αναστηλώνεται η κατοικία της Τριπόδων 32 - Η θρυλική ιστορία της

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Χαλίτ Γιουκάι: Βρέθηκε νεκρός στα 68 μέτρα στη θάλασσα ο Τούρκος επιχειρηματίας μετά από 19 μέρες

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απίστευτη απάτη: 42χρονη κάνει τις διακοπές της και φεύγει χωρίς να πληρώσει - Καταγγελίες σε Κύθνο και Λαύριο

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι στην Πάτρα - Τι συνέβη

06:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η σύνταξη στα 62 - Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας στους σημερινούς 55άρηδες

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις ΗΠΑ για σαρκοφάγο αλογόμυγα: Τι είναι η screwworm και πως απειλεί την οικονομία

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Γνωστός TikToker δολοφόνησε φίλο του για χρέος 31.000 ευρώ - Η γυναίκα... δόλωμα και η παγίδα

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι προβλέψεις του ChatGPT για τον φετινό χειμώνα δεν είναι ευχάριστες - Τι «είδε» η Τεχνητή νοημοσύνη

11:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε στη Σαντορίνη ο Ρικάρντο Ντα Κόστα, πρώην ποδοσφαιριστής Άρη και Πανιωνίου - Ήταν 42 ετών

12:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

12:19LIFESTYLE

Donatella Versace: Πώς ήταν και πώς έγινε - Σοκάρουν οι φωτογραφίες μετά τις νέες πλαστικές επεμβάσεις της

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

12:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ