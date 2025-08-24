Ελλάδα – Γαλλία 77-92: Μάθημα από τους «τρικολόρ» στην πρόβα τζενεράλε

Μπροστά σε πολλούς Έλληνες φιλάθλους στο Telekom Center Athens, η Εθνική ομάδα έδωσε το τελευταίο της φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ 2025 απέναντι στη Γαλλία και γνώρισε την ήττα (77-92). Και το πιο ισχυρό τεστ, καθώς ήταν η πρόβα τζενεράλε και δεν υπήρχαν απουσίες για τις δύο ομάδες (μόνο ο Στραζελ για τους «τρικολόρ»).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πήγε καλά για ένα ημίχρονο, όμως συνολικά στο ματς η Γαλλία φανέρωσε τα προβλήματα της Εθνικής. Δίνοντας ένα καλό μάθημα στον Βασίλη Σπανούλη ενόψει των επίσημων αγώνων. Οι «τρικολόρ» είχαν τα κορμιά για να δυσκολέψουν τον Αντετοκούνμπο, ενώ πίεσαν αρκετά την περιφέρειά μας. Και συνολικά έδειξαν τι πρέπει να βελτιώσει η Ελλάδα για να είναι ομάδα μεταλλίου.

Κορυφαίος για την Εθνική μας ήταν ο Γιάννης με 20 πόντους. Ο Ντόρσεϊ είχε 13, ο Σλούκας 12 και ο Τολιόπουλος 10. Για τους νικητές 16 είχε ο Μαλεντόν, 14 ο Γιαμπουσέλε, 12 ο Ρισασέ και από 10 οι Σαρ και Κουλιμπαλί.

Η Εθνική στο πρώτο ημίχρονο ήταν σκληρή στην άμυνα και από εκεί κατάφερε να ελέγξει το ρυθμό. Το σημείο που δημιουργούσε πρόβλημα ήταν τα λεπτά που έμενε εκτός ο Σλούκας και έλειπε ο καθαρός δημιουργός από την πεντάδα της επίσημης αγαπημένης. Οι Γάλλοι ήταν κι αυτοί σκληροί στην άμυνα και είχαν τα κορμιά για να δυσκολέψουν τον Γιάννη. Η Εθνική βρήκε λύσεις με τα σουτ όπου ήταν εύστοχη. Η διαφορά έφτασε και σε διψήφια επίπεδα, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται 49-43.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με σερί 0-7 των Γάλλων που πέρασαν μπροστά (49-50). Οι «τρικολόρ» έφτασαν τη διαφορά στους 10 πόντους (58-68) με σκορ 9-25 στο τρίτο δεκάλεπτο έως εκείνο το σημείο. Με δύο τρίποντα (Παπανικολάου – Ρισασέ) το ματς πήγε στο 30’ με 61-71.

Οι Γάλλοι με σκληρή άμυνα πάνω στον Γιάννη και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, ανέβαζαν τη διαφορά. Πέντε λεπτά πριν το τέλος ήταν στο 66-82 (+16). Έτσι η αναμέτρηση έφτασε στην ολοκλήρωσή της με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν 77-92.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 13 (3), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 10 (3) Σλούκας 12 (1), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 8 (2), Σαμοντούροβ, Αντετοκούνμπο Γ. 20, Ζούγρης, Αντετοκούνμπο Κ. 3, Αντετοκούνμπο Θ. 1, Μήτογλου 2

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσισκό 4, Οκομπό 8, Καμπαρό 7 (1), Γιαμπουσέλε 14 (3), Κορντινιέ 5 (1), Μαλεντόν 16 (2), Ζαϊτέ 4, Ρισασέ 12 (1), Ορντ 2, Σαρ 10, Κουλιμπαλί 10 (*2)