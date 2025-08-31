Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/08)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (31/08).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (31/08):
13:00
ΕΡΤ2
Κίνα – Γαλλία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
14:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Ρέιντζερς – Σέλτικ
William Hill Scottish Premiership 2025-26
14:30
Novasports 3HD
Καϊζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ
Bundesliga 2 2025/26
15:00
Novasports Start
Γεωργία – Ελλάδα
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00
Novasports 4HD
Σλοβενία – Βέλγιο
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00
ΕΡΤ News
Γεωργία – Ελλάδα
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:30
Novasports 6HD
Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ
Eredivisie 2025/26
16:00
Novasports Premier League
Μπράιτον - Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 2025/26
16:00
Novasports Prime
Νότιγχαμ Φόρεστ - Γουέστ Χαμ
Premier League 2025/26
16:00
COSMOTE SPORT 5 HD
WRC 2025
Παραγουάη, SS17 Mision Jesuitica Trinidad 1
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Νταντί - Νταντί Γιουνάιτεντ
William Hill Scottish Premiership 2025-26
16:00
ΑΝΤ1+
Formula 1 GP Ολλανδίας, Αγώνας
Μηχανοκίνητα
16:30
Novasports 2HD
Βόλφσμπουργκ – Μάιντς
Bundesliga 2025/26
16:30
ΕΡΤ2
Βραζιλία - Δομινικανή Δημοκρατία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
17:00
COSMOTE SPORT 5 HD
WRC 2025
Παραγουάη, SS18 Bella Vista 2
18:00
Novasports 5HD
Θέλτα – Βιγιαρεάλ
La Liga EA Sports 2025/26
18:00
Novasports 4HD
Ισραήλ – Γαλλία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:15
Novasports Start
Ισπανία – Κύπρος
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:30
Novasports Premier League
Λίβερπουλ – Άρσεναλ
Premier League 2025/26
18:30
Novasports 3HD
Ντόρτμουντ - Ουνιόν Βερολίνου
Bundesliga 2025/26
19:00
COSMOTE SPORT 5 HD
WRC 2025
Παραγουάη, SS19 Mision Jesuitica Trinidad 2 Wolf Power Stage
19:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Τορίνο – Φιορεντίνα
Serie A 2025-26
19:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Τζένοα – Γιουβέντους
Serie A 2025-26
20:00
Novasports 1HD
Μπέτις – Μπιλμπάο
La Liga EA Sports 2025/26
20:00
COSMOTE SPORT 9 HD
ΑΠΟΕΛ – Πάφος
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Αλβέρκα – Μπενφίκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 2 HD
ΑΕΚ - Αστέρας Aktor
Stoiximan Super League 2025-26
20:30
Novasports 5HD
Εσπανιόλ – Οσασούνα
La Liga EA Sports 2025/26
20:30
Novasports 2HD
Κολωνία – Φράιμπουργκ
Bundesliga 2025/26
20:30
Action 24
Αλντοσίβι - Μπόκα Τζούνιορς
Liga Profesional Clausura
20:30
Novasports 3HD
Κολωνία – Φράιμπουργκ
Bundesliga 2025/26
21:00
Novasports Premier League
Άστον Βίλα - Κρίσταλ Πάλας
Premier League 2025/26
21:00
Novasports Prime
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Stoiximan Super League 2025-26
21:30
Novasports Start
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30
Novasports 4HD
Πολωνία – Ισλανδία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30
ΕΡΤ1
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:45
COSMOTE SPORT 4 HD
Λάτσιο - Ελλάς Βερόνα
Serie A 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Ίντερ – Ουντινέζε
Serie A 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός
Stoiximan Super League 2025-26
22:30
Novasports 1HD
Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Ρίο Άβε – Μπράγκα
Liga Portugal Betclic 2025-26
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
01:15
Action 24
Ρίβερ Πλέιτ - Σαν Μαρτίν (Ε)
Liga Profesional Clausura
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
06:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ