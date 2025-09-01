Eurobasket 2025: Πλήγμα στη Γερμανία - Νοκ άουτ για το υπόλοιπο τουρνουά ο Βόιγκτμαν

Λίγο μετά τη νέα ισοπεδωτική εμφάνιση, αυτή τη φορά απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία την οποία νίκησε με 120-57, η εθνική Γερμανίας μετράει μια σημαντική απώλεια.

Όπως ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία της χώρας, ο Γιοχάνες Βόιγκτμαν τίθεται εκτός συνέχειας στο Eurobasket 2025, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις αποκάλυψαν τραυματισμό που απαιτεί χειρουργική επέμβαση.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως ο έμπειρος παίκτης της Μπάγερν μεταφέρθηκε στο Μόναχο για περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία στο τραυματισμένο του γόνατο.

Ο Βόιγκτμαν, ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες του ρόστερ, αγωνίστηκε σε μόλις δύο αγώνες της φάσης των ομίλων, με μέσο όρο 1,5 πόντο, 3 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά παιχνίδι.

Η Γερμανία παραμένει αήττητη στον 2ο όμιλο με ρεκόρ 4-0 (έχει ήδη προκριθεί στους «16») και απομένει μόνο ένας αγώνας στην Α΄ φάση, αυτός απέναντι στην «οικοδέσποινα» του 2ου ομίλου Φινλανδία (3/9, 20:30) για να «σφραγίσει» την πρώτη θέση.