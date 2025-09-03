«Και τώρα τρέχει…» η Εθνική Ελλάδας: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (03/09)
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (03/09).
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Εθνική ηττήθηκε από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και δίνει «τελικό» με την Ισπανία για την πρωτιά στον όμιλο της στο Eurobasket 2025.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κρατάει ακόμα την τύχη στα χέρια του, αλλά με ήττα κόντρα στους «φούριας ρόχας» μπορεί να βρεθεί ακόμα και τέταρτη. Η ήττα της «γαλανόλευκης», η οποία έπαιξε δίχως τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, έχει σημαντική θέση στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Τετάρτης (03/09).
«Και τώρα τρέχει…», «σπίτι χωρίς Γιάννη…» και «Τώρα καλά… ξεμπερδέματα» είναι οι πιο χαρακτηριστικοί τίτλοι για την Εθνική, η οποία μπορεί να βρεθεί από πρώτη μέχρι τέταρτη στον όμιλο της Λεμεσού.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:54 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κύπελλο Ελλάδας: Live streaming η κλήρωση της League Phase (βίντεο)
11:54 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ποιες ενημερωτικές εκπομπές βλέπει το κοινό
11:03 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τομ Χόλαντ: «Η Οδύσσεια είναι μια ταινία που δεν έχει όμοιά της»
08:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ