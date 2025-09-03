Eurobasket 2025: Η Πορτογαλία πήρε τον «τελικό» πρόκρισης από την Εσθονία με τρομερό Λισμπόα

Ιστορική πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025 πήρε η Πορτογαλία, η οποία επικράτησε 68-65 της Εσθονίας.

Eurobasket 2025: Η Πορτογαλία πήρε τον «τελικό» πρόκρισης από την Εσθονία με τρομερό Λισμπόα
Η Πορτογαλία επικράτησε 68-65 της Εσθονίας σε ένα ματς-θρίλερ και προκρίθηκε στους «16» του EuroBasket 2025.

Ο Κόνοτσουκ με 9 συνεχόμενους πόντους στο τέλος πήγε να πάρει μόνος του την πρόκριση για την ομάδα του Ρανούλα, όμως ο τρομερός Λισμπόα με ένα τρίποντο και 4 βολές στο τέλος, χάρισε στην Πορτογαλία τη νίκη-πρόκριση, αφού το τρίποντο του Κουλαμάε στην εκπνοή βρήκε σίδερο.

Κι όλα αυτά χωρίς τον Νεμίας Κετά για παραπάνω από 10 λεπτά, καθώς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, μετρώντας 15 πόντους και 3 ριμπάουντ, μέχρι εκείνο το σημείο.

Στους «16» οι Πορτογάλοι θα αντιμετωπίσουν την πρώτη ομάδα του Β' ομίλου, δηλαδή μία εκ των Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία.

Ο Ραφαέλ Λισμπόα είχε 17 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Μιγκέλ Κεϊρόζ πλησίασε το νταμπλ-νταμπλ με 10 πόντους και 9 ασίστ. Στους 11 πόντους με 8 ριμπάουντ ο Τραβάντε Ουίλιαμς, ενώ από την άλλη πλευρά ο Άρτουρ Κόνοντσουκ είχε 20 πόντους και ο -μοιραίος στο τέλος- Κρίστιαν Κουλαμάε 17 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-14, 32-27, 45-47, 65-68.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα στατιστικά του αγώνα

