Παναθηναϊκός AKTOR: Δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία οι Λεσόρ και Γκριγκόνις

Η απόφαση πάρθηκε και οι Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις δεν πρόκειται να ταξιδέψουν στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Όπως ήταν αναμενόμενο και όπως είναι απόλυτα λογικό.

Οι δύο παίκτες συνεχίζουν να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας για να απαλλαγούν οριστικώς από τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν και τους άφησαν εκτός δράσης την περασμένη σεζόν, με τον Εργκίν Αταμάν να θεωρεί πως ένα τόσο δύσκολο ταξίδι από τη μία θα τους επιβαρύνει, ενώ από την άλλη παραμένοντας στην Αθήνα θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν τα προγράμματά τους και να κερδίσουν χρόνο.

Υπενθυμίζουμε πως το πρώτο γκρουπ παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR αναχωρεί για την Αυστραλία το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, ενώ την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου θα αναχωρήσει το δεύτερο γκρουπ με τους διεθνείς που θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο Eurobasket.

Οι πράσινοι θα κοντραριστούν με την Παρτίζαν στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους Adelaide 36ers.

