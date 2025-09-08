ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)

Δείτε σε live streaming τη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με αντίπαλο την Κλουζ, στο πλαίσιο του τουρνουά της Βάλτσεα.

Βαγγέλης Πάτας

Η «Ένωση» βρίσκεται στη Ρουμανία για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της στο εξωτερικό.

Η «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στη Ρίμνικου Βάλτσεα της Δυτικής Βλαχίας. Την αποστολή έχει ακολουθήσει κι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Στη Ρουμανία, η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις, καθώς θα αντιμετωπίζει την Πρωταθλήτρια Κλουζ και την τοπική Βάλτσεα (Τρίτη, 09/09, 19:00). Αμφότερες οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο «Sala Sporturilor Traian».

Η αναμέτρηση με την Κλουζ είναι προγραμματισμένη για σήμερα (08/09) στις 19:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο, μέσω live streaming…

