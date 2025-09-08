ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)

Η «Ένωση» βρίσκεται στη Ρουμανία για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της στο εξωτερικό.

Η «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στη Ρίμνικου Βάλτσεα της Δυτικής Βλαχίας. Την αποστολή έχει ακολουθήσει κι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Στη Ρουμανία, η ΑΕΚ θα δώσει δύο φιλικές αναμετρήσεις, καθώς θα αντιμετωπίζει την Πρωταθλήτρια Κλουζ και την τοπική Βάλτσεα (Τρίτη, 09/09, 19:00). Αμφότερες οι δύο αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στο «Sala Sporturilor Traian».

Η αναμέτρηση με την Κλουζ είναι προγραμματισμένη για σήμερα (08/09) στις 19:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο, μέσω live streaming…

