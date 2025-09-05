AEK: Η «Ένωση» ανοίγει ξανά τις πόρτες για τους μικρούς φίλους της

Η «Ένωση» δίνει και φέτος φιλικό παιχνίδι με την τουρκική ομάδα στις 17 Σεπτεμβρίου στη SUNEL Arena.

Η αναμέτρηση με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ, αποτελεί πρόβα τζενεράλε κι η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ κάλεσε τους μικρούς φίλους της ομάδας στο γήπεδο.

Η «Παιδική Εξέδρα» θα λειτουργήσει και τη νέα σεζόν, αρχής γενομένης του φιλικού με τη Φενέρμπαχτσε.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η «Παιδική Εξέδρα» ομορφαίνει την ατμόσφαιρα των αγώνων της Ομάδας μας και αποτελεί εδώ και 10 συναπτά έτη «θεσμό» για τον Οργανισμό μας.

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει ότι ανοίγει ξανά τις πόρτες για τους μικρούς μας φίλους και τις μικρές μας φίλες!

Η SUNEL Arena, ανανεωμένη, περιμένει να φιλοξενήσει τα παιδιά συλλόγων και φορέων της περιοχής και όχι μόνο. Όπως κάθε αγωνιστική περίοδο, έτσι και τη νέα, η παρουσία τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της «Βασίλισσας» συνιστά σταθερά για εμάς προτεραιότητα.

Η «Παιδική Εξέδρα» βρίσκεται στα Τμήματα 1-2 του γηπέδου μας και λειτουργεί σχεδόν σε όλους τους αγώνες, φιλοξενώντας παιδιά από συλλόγους, σωματεία και άλλους φορείς κοινωνικού περιεχομένου.

Πώς θα έρθετε στην Παιδική Εξέδρα;

Εάν είστε εκπαιδευτικός, υπεύθυνος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων/Σχολείου, στέλεχος ακαδημίας, σωματείου ή οποιουδήποτε φορέα με κοινωνική δράση, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο από το να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ΑΕΚ BC και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για έναν ή περισσότερους αγώνες: Υπεύθυνη δράσης κα. Ελίνα Ασπρουλάκη (email: aekbc@aekbc.gr, τηλ. 2102833355).

Σημειώνεται ότι η έναρξη της Παιδική Eξέδρας για τη νέα σεζόν, θα πραγματοποιηθεί στη διεθνή φιλική αναμέτρηση της Ομάδας μας με αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να επικοινωνήσουν και να αποστείλουν τα απαραίτητα στοιχεία αυστηρά έως την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δεν θα είναι εφικτό να εξυπηρετηθούν νέα αιτήματα για τον εν λόγω αγώνα.

Έλα κι εσύ στην Παιδική Εξέδρα και γίνε μέρος της Ομάδας μας!»

