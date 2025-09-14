Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Φινλανδία και τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/09).
«Μάχη» για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 δίνει η Εθνική Ελλάδας στον μικρό τελικό με την Φινλανδία. Η «επίσημη αγαπημένη» αγωνίζεται στις 17:00 και μετάδοση θα υπάρχει από το Novasports Start και ΕΡΤ1.
Ακόμα, το κυρίως… μενού της 3ης αγωνιστικής της Super League θα λάβει χώρα την Κυριακή (14/09) όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια. Στις 18:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και την ίδια ώρα ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet.
Δύο ώρες αργότερα ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και στις 21:30 ο ΟΦΗ θα παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τηλεοπτικά, τα ματς θα καλυφθούν από τις δύο ψηφιακές πλατφόρμες, Cosmote TV και Nova.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
11:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Ναόγια Ινούε - Μουροντζόν Αχμανταλίεφ
Boxing 2025
11:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Επεισόδιο: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
Moto3 2025
12:30
Novasports Extra 1
Ισπανία – Δανία
Davis Cup 2025
12:30
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
2η Μέρα - Απόγευμα
13:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
Moto2 2025
13:30
Novasports 4HD
Μερσίν – Βαλένθια
aΘens cup 2025
13:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Ρόμα – Τορίνο
Serie A 2025-26
14:00
Novasports 6HD
Πρωτάθλημα PGA
4η μέρα
14:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
14:20
COSMOTE SPORT 7 HD
Χιλή, SS13 Laraquete 1
WRC 2025
14:30
Novasports Extra 1
Ισπανία – Δανία
Davis Cup 2025
14:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)
MotoGP 2025
14:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ - 2ος Αγώνας
DTM 2025
14:30
Novasports 3HD
Γκρόιτερ Φιρτ – Καϊζερσλάουτερν
Bundesliga 2 2025/26
15:00
Novasports 1HD
Θέλτα – Τζιρόνα
La Liga EA Sports 2025/26
15:30
Novasports 5HD
Χεράκλες – Άλκμααρ
Eredivisie 2025/26
15:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Χιλή, SS14 Bio Bio 1
WRC 2025
16:00
Novasports Premier League
Μπέρνλι – Λίβερπουλ
Premier League 2025/26
16:00
COSMOTE SPORT 6 HD
PreGame Show
Davis Cup 2025
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Πίζα – Ουντινέζε
Serie A 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Αταλάντα – Λέτσε
Serie A 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Πίζα – Ουντινέζε
Serie A 2025-26
16:15
COSMOTE SPORT 4 HD
Ολυμπιακός – Παρί
Μπάσκετ
16:30
Novasports Extra 1
Ισπανία – Δανία
Davis Cup 2025
16:30
Novasports Prime
Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 4HD
Αθηναϊκός - Άρκα Γκντίνια
aΘens cup 2025
16:30
Novasports 2HD
Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:35
COSMOTE SPORT 7 HD
Χιλή, SS15 Laraquete 2
WRC 2025
17:00
Novasports Start, ΕΡΤ1
Ελλάδα – Φινλανδία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
17:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Κιλμάρνοκ – Σέλτικ
William Hill Scottish Premiership 2025-26
17:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Ελλάδα – Βραζιλία
Davis Cup 2025
17:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Κιλμάρνοκ – Σέλτικ
William Hill Scottish Premiership 2025-26
17:15
Novasports 1HD
Λεβάντε – Μπέτις
La Liga EA Sports 2025/26
18:00
Novasports 2HD
Αστέρας Aktor - ΑΕΛ Novibet
Stoiximan Super League 2025-26
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Κηφισιά – Παναθηναϊκός
Stoiximan Super League 2025-26
18:30
Novasports Premier League
Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League 2025/26
18:30
Novasports 3HD
Γκλάντμπαχ - Βέρντερ Βρέμης
Bundesliga 2025/26
18:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Μονακό - Ερυθρός Αστέρας
Μπάσκετ
19:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Χιλή, SS16 Bio Bio 2 Wolf Power Stage
WRC
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Ελλάδα – Βραζιλία
Davis Cup 2025
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Σασουόλο – Λάτσιο
Serie A 2025-26
19:30
Novasports 1HD
Οσασούνα - Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga EA Sports 2025/26
20:00
Novasports Prime
Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Stoiximan Super League 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Αρούκα - Κάζα Πία
Liga Portugal Betclic 2025-26
20:05
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
21:00
Novasports Start, ΕΡΤ1
Τουρκία – Γερμανία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:00
Novasports 5HD
Σάο Πάουλο, Τελικός
WTA 250 2025
21:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Αλ Νασρ - Αλ Κολόοντ
Roshn Saudi League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Ελλάδα – Βραζιλία
Davis Cup 2025
21:30
COSMOTE SPORT 1 HD
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Stoiximan Super League 2025-26
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Μίλαν – Μπολόνια
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια
La Liga EA Sports 2025/26
22:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπράγκα - Ζιλ Βισέντε
Liga Portugal Betclic 2025-26
23:00
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
23:30
Action 24
Ροζάριο Σεντράλ - Μπόκα Τζούνιορς
Liga Profesional Clausura
23:30
COSMOTE SPORT 6 HD
PostGame Show
Davis Cup 2025
23:40
COSMOTE SPORT 1 HD
Sportshow
Εκπομπή
00:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Φοίνιξ Μέρκιουρι - Νιου Γιορκ Λίμπερτι
2025 WNBA Playoffs
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
02:00
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
3η Μέρα - Πρωί
03:00
Novasports 6HD
Γκουανταλαχάρα, Τελικός
WTA 500 2025
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
ΕΡΤ2
Τόκιο 2025
3η Μέρα - Πρωί