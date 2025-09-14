Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Φινλανδία και τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/09).

Εθνική Ελλάδας
Πού θα δείτε τον μικρό τελικό
ΜΠΑΣΚΕΤ
«Μάχη» για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 δίνει η Εθνική Ελλάδας στον μικρό τελικό με την Φινλανδία. Η «επίσημη αγαπημένη» αγωνίζεται στις 17:00 και μετάδοση θα υπάρχει από το Novasports Start και ΕΡΤ1.

Ακόμα, το κυρίως… μενού της 3ης αγωνιστικής της Super League θα λάβει χώρα την Κυριακή (14/09) όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια. Στις 18:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και την ίδια ώρα ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet.

Δύο ώρες αργότερα ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και στις 21:30 ο ΟΦΗ θα παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τηλεοπτικά, τα ματς θα καλυφθούν από τις δύο ψηφιακές πλατφόρμες, Cosmote TV και Nova.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/09):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Ναόγια Ινούε - Μουροντζόν Αχμανταλίεφ

Boxing 2025

11:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Επεισόδιο: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

Moto3 2025

12:30

Novasports Extra 1

Ισπανία – Δανία

Davis Cup 2025

12:30

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

2η Μέρα - Απόγευμα

13:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

Moto2 2025

13:30

Novasports 4HD

Μερσίν – Βαλένθια

aΘens cup 2025

13:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ρόμα – Τορίνο

Serie A 2025-26

14:00

Novasports 6HD

Πρωτάθλημα PGA

4η μέρα

14:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:20

COSMOTE SPORT 7 HD

Χιλή, SS13 Laraquete 1

WRC 2025

14:30

Novasports Extra 1

Ισπανία – Δανία

Davis Cup 2025

14:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

MotoGP 2025

14:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ - 2ος Αγώνας

DTM 2025

14:30

Novasports 3HD

Γκρόιτερ Φιρτ – Καϊζερσλάουτερν

Bundesliga 2 2025/26

15:00

Novasports 1HD

Θέλτα – Τζιρόνα

La Liga EA Sports 2025/26

15:30

Novasports 5HD

Χεράκλες – Άλκμααρ

Eredivisie 2025/26

15:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Χιλή, SS14 Bio Bio 1

WRC 2025

16:00

Novasports Premier League

Μπέρνλι – Λίβερπουλ

Premier League 2025/26

16:00

COSMOTE SPORT 6 HD

PreGame Show

Davis Cup 2025

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Πίζα – Ουντινέζε

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Αταλάντα – Λέτσε

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Πίζα – Ουντινέζε

Serie A 2025-26

16:15

COSMOTE SPORT 4 HD

Ολυμπιακός – Παρί

Μπάσκετ

16:30

Novasports Extra 1

Ισπανία – Δανία

Davis Cup 2025

16:30

Novasports Prime

Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 4HD

Αθηναϊκός - Άρκα Γκντίνια

aΘens cup 2025

16:30

Novasports 2HD

Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ

Bundesliga 2025/26

16:35

COSMOTE SPORT 7 HD

Χιλή, SS15 Laraquete 2

WRC 2025

17:00

Novasports Start, ΕΡΤ1

Ελλάδα – Φινλανδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

17:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Κιλμάρνοκ – Σέλτικ

William Hill Scottish Premiership 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Ελλάδα – Βραζιλία

Davis Cup 2025

17:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Κιλμάρνοκ – Σέλτικ

William Hill Scottish Premiership 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Λεβάντε – Μπέτις

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

Novasports 2HD

Αστέρας Aktor - ΑΕΛ Novibet

Stoiximan Super League 2025-26

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Stoiximan Super League 2025-26

18:30

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Premier League 2025/26

18:30

Novasports 3HD

Γκλάντμπαχ - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga 2025/26

18:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μονακό - Ερυθρός Αστέρας

Μπάσκετ

19:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Χιλή, SS16 Bio Bio 2 Wolf Power Stage

WRC

19:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Ελλάδα – Βραζιλία

Davis Cup 2025

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Σασουόλο – Λάτσιο

Serie A 2025-26

19:30

Novasports 1HD

Οσασούνα - Ράγιο Βαγιεκάνο

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

Novasports Prime

Λεβαδειακός – ΑΕΚ

Stoiximan Super League 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Αρούκα - Κάζα Πία

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:05

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

21:00

Novasports Start, ΕΡΤ1

Τουρκία – Γερμανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:00

Novasports 5HD

Σάο Πάουλο, Τελικός

WTA 250 2025

21:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Αλ Νασρ - Αλ Κολόοντ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Ελλάδα – Βραζιλία

Davis Cup 2025

21:30

COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

Stoiximan Super League 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Μίλαν – Μπολόνια

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπράγκα - Ζιλ Βισέντε

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:00

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

23:30

Action 24

Ροζάριο Σεντράλ - Μπόκα Τζούνιορς

Liga Profesional Clausura

23:30

COSMOTE SPORT 6 HD

PostGame Show

Davis Cup 2025

23:40

COSMOTE SPORT 1 HD

Sportshow

Εκπομπή

00:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φοίνιξ Μέρκιουρι - Νιου Γιορκ Λίμπερτι

2025 WNBA Playoffs

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

02:00

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

3η Μέρα - Πρωί

03:00

Novasports 6HD

Γκουανταλαχάρα, Τελικός

WTA 500 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

ΕΡΤ2

Τόκιο 2025

3η Μέρα - Πρωί

