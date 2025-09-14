Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Φινλανδία και τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

«Μάχη» για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 δίνει η Εθνική Ελλάδας στον μικρό τελικό με την Φινλανδία. Η «επίσημη αγαπημένη» αγωνίζεται στις 17:00 και μετάδοση θα υπάρχει από το Novasports Start και ΕΡΤ1.

Ακόμα, το κυρίως… μενού της 3ης αγωνιστικής της Super League θα λάβει χώρα την Κυριακή (14/09) όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα παιχνίδια. Στις 18:00 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και την ίδια ώρα ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet.

Δύο ώρες αργότερα ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και στις 21:30 ο ΟΦΗ θα παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τηλεοπτικά, τα ματς θα καλυφθούν από τις δύο ψηφιακές πλατφόρμες, Cosmote TV και Nova.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/09):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ναόγια Ινούε - Μουροντζόν Αχμανταλίεφ Boxing 2025 11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Επεισόδιο: Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας) Moto3 2025 12:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup 2025 12:30 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 2η Μέρα - Απόγευμα 13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας) Moto2 2025 13:30 Novasports 4HD Μερσίν – Βαλένθια aΘens cup 2025 13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Τορίνο Serie A 2025-26 14:00 Novasports 6HD Πρωτάθλημα PGA 4η μέρα 14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σαουθάμπτον – Πόρτσμουθ Sky Bet EFL Championship 2025-26 14:20 COSMOTE SPORT 7 HD Χιλή, SS13 Laraquete 1 WRC 2025 14:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup 2025 14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας) MotoGP 2025 14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αυστρία, Ρεντ Μπουλ Ρινγκ - 2ος Αγώνας DTM 2025 14:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2 2025/26 15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Τζιρόνα La Liga EA Sports 2025/26 15:30 Novasports 5HD Χεράκλες – Άλκμααρ Eredivisie 2025/26 15:30 COSMOTE SPORT 7 HD Χιλή, SS14 Bio Bio 1 WRC 2025 16:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Λίβερπουλ Premier League 2025/26 16:00 COSMOTE SPORT 6 HD PreGame Show Davis Cup 2025 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Ουντινέζε Serie A 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Λέτσε Serie A 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πίζα – Ουντινέζε Serie A 2025-26 16:15 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Παρί Μπάσκετ 16:30 Novasports Extra 1 Ισπανία – Δανία Davis Cup 2025 16:30 Novasports Prime Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 4HD Αθηναϊκός - Άρκα Γκντίνια aΘens cup 2025 16:30 Novasports 2HD Ζανκτ Πάουλι – Άουγκσμπουργκ Bundesliga 2025/26 16:35 COSMOTE SPORT 7 HD Χιλή, SS15 Laraquete 2 WRC 2025 17:00 Novasports Start, ΕΡΤ1 Ελλάδα – Φινλανδία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup 2025 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership 2025-26 17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Μπέτις La Liga EA Sports 2025/26 18:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor - ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League 2025-26 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League 2025-26 18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League 2025/26 18:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ - Βέρντερ Βρέμης Bundesliga 2025/26 18:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μονακό - Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χιλή, SS16 Bio Bio 2 Wolf Power Stage WRC 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup 2025 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Λάτσιο Serie A 2025-26 19:30 Novasports 1HD Οσασούνα - Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports 2025/26 20:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26 20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα - Κάζα Πία Liga Portugal Betclic 2025-26 20:05 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 21:00 Novasports Start, ΕΡΤ1 Τουρκία – Γερμανία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025 21:00 Novasports 5HD Σάο Πάουλο, Τελικός WTA 250 2025 21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Νασρ - Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League 2025-26 21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Βραζιλία Davis Cup 2025 21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2025-26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Μπολόνια Serie A 2025-26 22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα - Ζιλ Βισέντε Liga Portugal Betclic 2025-26 23:00 Novasports Start Playmakers Εκπομπή 23:30 Action 24 Ροζάριο Σεντράλ - Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura 23:30 COSMOTE SPORT 6 HD PostGame Show Davis Cup 2025 23:40 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow Εκπομπή 00:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι - Νιου Γιορκ Λίμπερτι 2025 WNBA Playoffs 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 02:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 3η Μέρα - Πρωί 03:00 Novasports 6HD Γκουανταλαχάρα, Τελικός WTA 500 2025 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 04:00 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 3η Μέρα - Πρωί

Διαβάστε επίσης