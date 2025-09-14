Super League, Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Για το «πράσινο» αήττητο και το «κιτρινόμαυρο» απόλυτο

Το κυρίως μενού της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί την Κυριακή (14/09) και η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια απαιτητική δοκιμασία, καθώς φιλοξενείται από τον ανεβασμένο Λεβαδειακό.

Οι Βοιωτοί έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν, δείχνοντας από νωρίς ότι δεν είναι διατεθειμένοι να παίξουν απλά για την παραμονή. Μετά τη νίκη-θρίλερ στην πρεμιέρα απέναντι στην Κηφισιά (3-2) και την πολύτιμη ισοπαλία που απέσπασαν στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρουσιάζεται έτοιμη για το επόμενο βήμα. Ο στόχος των playoffs 5-8 και η πιθανότητα διεκδίκησης ευρωπαϊκού εισιτηρίου δεν μοιάζει πλέον μακρινός.

Από την άλλη, η ΑΕΚ δείχνει να έχει αφήσει πίσω της το καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο. Οι δύο νίκες στην OPAP Arena για το πρωτάθλημα, αλλά και η πρόκριση στους ομίλους του Conference League, έχουν φέρει ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Το πρώτο δείγμα του Μάρκο Νίκολιτς στον πάγκο της Ένωσης είναι κάτι παραπάνω από θετικό, με τον Σέρβο τεχνικό να κερδίζει τις εντυπώσεις για την προσέγγισή του.

Με τους Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο να δίνουν νέα πνοή στο παιχνίδι της, η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό, ξεκινώντας από τη δύσκολη έξοδο στη Λιβαδειά. Ο Λεβαδειακός αποτελεί έναν επικίνδυνο αντίπαλο, που έρχεται με φόρα και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Η παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ θα είναι καταλυτική, με περισσότερους από 2.000 φίλους της ομάδας να ταξιδεύουν για να στηρίξουν τους «κιτρινόμαυρους» στο πρώτο φετινό εκτός έδρας παιχνίδι τους. Η Ένωση θέλει να δείξει από νωρίς ότι φέτος μπορεί να διαχειρίζεται και τα πιο δύσκολα εμπόδια.

