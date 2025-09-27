Παναθηναϊκός: Επικές αντιδράσεις από Σορτς και Χολμς που δοκιμάζουν ελληνικές γεύσεις - Δείτε βίντεο

Οι δύο νέοι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR δοκίμασαν σπανακόπιτα, χωριάτικη σαλάτα και γαλακτομπούρεκο, με το τελευταίο να είναι εκείνο που τους ξετρέλανε.

Ο Χολμς έδειξε να ενθουσιάζεται με όλες τις ελληνικές γεύσεις, ενώ αντίθετα ο Σορτς εμφανίστηκε πιο... εκλεκτικός.

Αναλυτικά τα φαγητά που δοκίμασαν και οι αντιδράσεις τους:

Σπανακόπιτα

Σορτς: «Έχει καλύτερη γεύση από αυτό που περίμενα. Θα βάλω 8/10, είναι υψηλός βαθμός για εμένα. Μου αρέσει το φαγητό».

Χολμς: «Χρειάζομαι δυο - τρεις από αυτές πριν από τα παιχνίδια. Θα βάλω 9/10. Θα έλεγα 10/10, αλλά περιμένω και τα επόμενα φαγητά».

Χωριάτικη σαλάτα

Σορτς: «Είναι πιο χαμηλά από το προηγούμενο φαγητό για εμένα. Θα πω 6/10. Δεν μου αρέσουν τόσο πολύ οι σαλάτες».

Χολμς: «Δεν μου αρέσουν τόσο οι σαλάτες, αλλά αυτή είναι πολύ καλή. Θα της δώσω ένα 8/10».

Γαλακτομπούρεκο

Σορτς: «Πώς είναι το όνομά του; Δεν θα προσπαθήσω καν να το πω... Μου αρέσουν πολύ τα γλυκά, ελπίζω να είναι καλό. Πάρτε το μακριά, είναι 10/10 κι ας πήρα μόνο μια μικρή μπουκιά».

Χολμς: «Αυτό είναι 10/10. Το χρειάζομαι, θα αρέσει και στον γιο μου».

