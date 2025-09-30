Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα της ΚΑΕ για την πρεμιέρα κόντρα στην Μπάγερν

Η EuroLeague ξεκινάει και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε το δικό της μήνυμα στον κόσμο της ομάδας εν όψει της αποψινής αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου στο Telekom Center Athens.  

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα της ΚΑΕ για την πρεμιέρα κόντρα στην Μπάγερν
Η νέα και συναρπαστική σεζόν της EuroLeague ξεκινά σήμερα (30/9) και ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει στην αφετηρία ως βασικός διεκδικητής του τροπαίου κι ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης.

Κάνοντας... εκκίνηση από το μέρος που όλοι ονειρεύονται να βρεθούν τον Μάιο. Το «Telekom Center Athens», όπου θα διεξαχθεί το φετινό Final 4.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν απόψε (21:15) την Μπάγερν Μονάχου στην έδρα τους πρόσθεσαν και έχουν ως μεγάλο στόχο να προσθέσουν και 8ο αστέρι στη φανέλα τους, με την ΚΑΕ να στέλνει μήνυμα με οδηγίες προς τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει το φίλαθλο κοινό εν όψει της αποψινής αναμέτρησης (30/9, 21:15) με την FC Bayern Munich για την 1η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της EuroLeague:

Είσοδος στο γήπεδο

  • Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:15.
  • Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.

Οδηγίες για οχήματα

  • Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις Πύλες Α’ και Δ’.
  • Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P6 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης).
  • Το Parking 4 θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μοτοσικλέτες.
  • Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

Εισιτήρια

  • Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.
  • Η ταυτοποίηση μέσω Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.
  • Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.
  • Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Θέσεις θεατών

  • Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριο.

Κανόνες συμπεριφοράς

  • Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.
  • Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.
  • Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.
  • Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.

Απαγορευμένα αντικείμενα

  • Κράνη μοτοσικλέτας
  • Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)
  • Εύφλεκτα υλικά
  • Αιχμηρά αντικείμενα
  • Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.

Αποχώρηση

  • Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία ακόμα μοναδική εμπειρία, την πρώτη της νέας αγωνιστικής σεζόν, και να στηρίξουν την ομάδα στο πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, όπως μόνο αυτοί ξέρουν".

