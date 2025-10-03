Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Ο στόχος ξεκάθαρος, ο Όσμαν ερωτηματικό - Το πρόγραμμα της Euroleague

Δεν είναι το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της Ευρώπης.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» την Μπαρτσελόνα και θέλει να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, διατηρώντας παράλληλα αλώβητη την έδρα του.

Μετά την νίκη της πρεμιέρας κόντρα στην Μπάγερν, η οποία ήρθε με τις μηχανές... σβηστές, ο Εργκίν Αταμάν θέλει να δει τους παίκτες του να πατούν το πόδι τους στο γκάζι, μιας και ο πήχης της δυσκολίας ανεβαίνει επικίνδυνα, από τη στιγμή μάλιστα που η Μπαρτσελόνα προέρχεται από μια βαριά εκτός έδρας ήττα από τη Χάποελ με 103-87.

Μολονότι είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν, η αναμέτρηση είναι κρίσιμη για τους «μπλαουγκράνα», με τον Χουάν Πεναρόγια να μην θέλει καν να σκέφτεται το ενδεχόμενο η ομάδα του να ξεκινήσει τον φετινό «μαραθώνιο» με δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Από πλευράς Παναθηναϊκού το μεγάλο ερωτηματικό δεν είναι άλλο από τον Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος παίκτης ξεπέρασε τον τραυματισμό, ο οποίος τον ταλαιπώρησε από τον ημιτελικό του EuroBasket και την Πέμπτη (02/10), για πρώτη φορά, ήταν σε θέση να προπονηθεί κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και να βγάλει ολόκληρο το πρόγραμμα. Πλέον, όπως είπε και ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν, θα αποφασιστεί μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) το εάν ο Τούρκος παίκτης θα είναι στη διάθεση του.

Για ένα ακόμα ματς το «Telekom Center Athens» αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να δίνει βροντερό «παρών» και να δημιουργεί τη συνήθη εντυπωσιακή και… καταπράσινη ατμόσφαιρα.

Το Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (03/10). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Η 2η αγωνιστική της Euroleague

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Παρτιζάν - Αρμάνι Μιλάνο 80-78

Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας 97-88

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime

Novasports Prime 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις - Φενερμπαχτσέ Novasports4

Novasports4 20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports5

Novasports5 20:30 EuroLeague: Μονακό - Ντουμπάι Novasports Start

Novasports Start 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν - Μπασκόνια Novasports2

Novasports2 21:15 EuroLeague: Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα Novasports Prime

Novasports Prime 21:30 EuroLeague: Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια Novasports6

Novasports6 22:30 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί Novasports4

Novasports4 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-0

Παναθηναϊκός AKTOR 1-0

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-0

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-0

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-0

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 1-0

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-0

Βαλένθια (Ισπανία) 1-0

Ολυμπιακός 1-1

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1

Παρτιζάν (Σερβία) 1-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-1

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 0-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-1

Μονακό (Μονακό) 0-1

Παρί (Γαλλία) 0-1

Βιλερμπάν (Γαλλία) 0-1

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2