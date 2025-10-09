LIVE Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων»
Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση της Μπασκόνια με τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Αποστολή στη Βιτόρια
Ο Παναθηναϊκός AKTOR στον πρώτο του εκτός έδρας αγώνα για τη φετινή σεζόν φιλοξενείται στην έδρα της Μπασκόνια έχοντας μπροστά του μια πολύ δύσκολη αποστολή απέναντι στους Βάσκους.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προέρχεται από την ήττα από τους Μπαρτσελόνα και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, κάτι που μόνο εύκολο δε θα είναι μιας και οι Βάσκοι θέλουν νίκη και μόνο νίκη, ενώ ο ξέφρενος ρυθμός του παιχνιδιού τους ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας.
Ο Εργκίν Αταμάν, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, μιας και έχει πάρει μαζί 14 παίκτες, αφήνοντας στην Αθήνα τους Ματίας Λεσόρ και Γιάννη Κουζέλογλου.
Παρακολουθήστε και σχολιάστε την αναμέτρηση Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR:
