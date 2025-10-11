Με παρέμβαση Βρούτση βρέθηκε λύση: Κανονικά στους πάγκους Αταμάν, Σάκοτα κι οι υπόλοιποι προπονητές

Πανικός επικράτησε από το βράδυ της Παρασκευής (11/10), μετά το θέμα που προέκυψε κι έθεσε σε κίνδυνο την παρουσία έξι προπονητών στους αγώνες της GBL.

Τη λύση έδωσε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος παρενέβη και με νέα διάταξη ακύρωσε τις… τρελές προϋποθέσεις που ζητούσαν από τους προπονητές των ομάδων.

Ως εκ τούτου, λοιπόν, ο Εργκίν Αταμάν θα δώσει κανονικά το «παρών» στο ντέρμπι «αιωνίων» της Κυριακής (12/10), Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR, ενώ στον πάγκο των ομάδων τους θα βρεθούν κι οι Σάκοτα (ΑΕΚ), Παβίτσεβιτς (Πανιώνιος), Παπαθεοδώρου (Μαρούσι), Καράσκο (Κολοσσός) και Ζντοβτς (ΠΑΟΚ).

Η δήλωση του Γιάννη Βρούτση:

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».

