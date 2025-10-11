Με παρέμβαση Βρούτση βρέθηκε λύση: Κανονικά στους πάγκους Αταμάν, Σάκοτα κι οι υπόλοιποι προπονητές

Κυβερνητική λύση με νέα διάταξη γλίτωσε το ελληνικό μπάσκετ από το απόλυτο φιάσκο, καθώς ο Εργκίν Αταμάν θα κοουτσάρει κανονικά στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, όπως κι οι υπόλοιποι προπονητές, μετά το θέμα που προέκυψε.

Newsbomb

Με παρέμβαση Βρούτση βρέθηκε λύση: Κανονικά στους πάγκους Αταμάν, Σάκοτα κι οι υπόλοιποι προπονητές
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πανικός επικράτησε από το βράδυ της Παρασκευής (11/10), μετά το θέμα που προέκυψε κι έθεσε σε κίνδυνο την παρουσία έξι προπονητών στους αγώνες της GBL.

Τη λύση έδωσε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος παρενέβη και με νέα διάταξη ακύρωσε τις… τρελές προϋποθέσεις που ζητούσαν από τους προπονητές των ομάδων.

Ως εκ τούτου, λοιπόν, ο Εργκίν Αταμάν θα δώσει κανονικά το «παρών» στο ντέρμπι «αιωνίων» της Κυριακής (12/10), Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR, ενώ στον πάγκο των ομάδων τους θα βρεθούν κι οι Σάκοτα (ΑΕΚ), Παβίτσεβιτς (Πανιώνιος), Παπαθεοδώρου (Μαρούσι), Καράσκο (Κολοσσός) και Ζντοβτς (ΠΑΟΚ).

Η δήλωση του Γιάννη Βρούτση:

«Αγκυλώσεις και δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον επαγγελματικό αθλητισμό στη χώρα μας, όσον αφορά το καθεστώς των προπονητών, καταργούνται.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία ενός νέου, σύγχρονου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο απελευθερώνει τις επαγγελματικές κατηγορίες από τις στρεβλώσεις του Ν. 2725/1999, δίνοντας νέα δυναμική και ευελιξία στα αθλήματα.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση και ίσους όρους για όλους τους εμπλεκόμενους.

Όλοι οι προπονητές των επαγγελματικών ομάδων, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν ζητήματα αδειοδότησης, καλύπτονται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως αυτή θα διατυπωθεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, να σημειωθεί ότι έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αθλητισμού -υπό το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο- την άδεια άσκησης επαγγέλματος Α κατηγορίας από τη χώρα του, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (ταυτότητα, βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας, πρόγραμμα σπουδών).

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση σήμερα παρέλκει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Η Τουρκία «απομακρύνεται» από το ΝΑΤΟ - Θέλει τριμερής συμμαχία με Ρωσία και Κίνα

14:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Φιλικό με τη Μαρκό η «Ένωση», φορτσάρει για το ντέρμπι | Δεν παίζει με Αυστρία ο Μαρίν

14:25LIFESTYLE

Τζίνα Αλιμόνου: «Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε κάποια κατάσταση», λέει για τον πρώην σύντροφό της

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λάρισα: Αγνοείται τουρίστας από τις 3 Οκτωβρίου

14:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεαρή δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες καταβολής

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Τετράχρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

13:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματοδότηση 550.000€ για αποκατάσταση περιοχών του Ρεθύμνου που επλήγησαν από κακοκαιρία

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο βόρειο Λονδίνο: Ένας 17χρονος σε κρίσιμη κατάσταση

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επαναπατρισμός αρχαίου κιονόκρανου από τη Γερμανία – Επιστρέφει στην Αρχαία Ολυμπία 60 χρόνια μετά

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μαρκόπουλο

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Οι αφανείς ήρωες του λαϊκού τραγουδιού: μεγάλοι, άγνωστοι συνθέτες- Α’ μέρος

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

13:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Με παρέμβαση Βρούτση βρέθηκε λύση: Κανονικά στους πάγκους Αταμάν, Σάκοτα κι οι υπόλοιποι προπονητές

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στα Καλύβια: Πέθανε ο γιατρός Κωνσταντίνος Μαραγιάννης

13:15LIFESTYLE

GNTM: Αυτά είναι τα 19 μοντέλα που εξασφάλισαν την είσοδο τους στο σπίτι

13:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βαρβάκειος Αγορά: Μειώσεις έως 40% στις τιμές ψαριών - «Ο ανταγωνισμός κρατά τις τιμές χαμηλά»

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αλεξιπτωτιστής κάνει BASE jump από το κτήριο της ΕΕ στη Βαρσοβία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Τετράχρονο παιδάκι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με την ταυτότητα του δολοφόνου - Σενάριο για «συμβόλαιο θανάτου» από επαγγελματία

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Η εκεχειρία στον αέρα: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος κρατούμενος που το Ισραήλ αρνείται να παραδώσει στη Χαμάς

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Πέθανε η μητέρα του

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Πλακιάς: «Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι ένας πατέρας που έχασε τα παιδιά του»

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

13:15LIFESTYLE

GNTM: Αυτά είναι τα 19 μοντέλα που εξασφάλισαν την είσοδο τους στο σπίτι

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

13:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Με παρέμβαση Βρούτση βρέθηκε λύση: Κανονικά στους πάγκους Αταμάν, Σάκοτα κι οι υπόλοιποι προπονητές

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Οι αφανείς ήρωες του λαϊκού τραγουδιού: μεγάλοι, άγνωστοι συνθέτες- Α’ μέρος

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στα Καλύβια: Πέθανε ο γιατρός Κωνσταντίνος Μαραγιάννης

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Στοιχεία – σοκ από το νέο πόρισμα: «Αυτός είναι ο δολοφόνος της Ειρήνης Λαγούδη»

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Οι ημερομηνίες καταβολής

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

09:47LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο και το Instagram... έπεσε!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ