Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 3-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR – Highlights κι αποτελέσματα

Δείτε τα highlights του Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν και τη βαθμολογία της Euroleague, όπως διαμορφώθηκε μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (15/10).

Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε, ο Παναθηναϊκός τα... χρειάστηκε, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σοβαρός, αλλά στο τέλος της βραδιάς κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στην εξαιρετική Βιλερμπάν με 91-85.

Και ο λόγος που ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη δεν ήταν άλλος από την εξαιρετική εμφάνιση των Ρισόν Χολμς και Κέντρικ Ναν. Ο πρώτος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με το «τριφυλλιού» στο στήθος και ο δεύτερος πραγματοποίησε μία ακόμα εμφάνιση... MVP.

Ο σέντερ των «πράσινων» τελείωσε την αναμέτρηση με double - double έχοντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ της βραδιάς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 3-1 και στρέφει την προσοχή του στο πολύ δύσκολο παιχνίδι της Παρασκευής (17/10) με την Αναντολού Εφές στην Πόλη.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

  • Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92
  • Φενερμπαχτσέ – Dubai BC 69-93
  • Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79
  • Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82
  • Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

  • Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν 91-85
  • Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 77-73
  • Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100
  • Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 93-86
  • Παρί – Μπασκόνια 105-87

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

  • 19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5
  • 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
  • 20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
  • 22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

  • 20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
  • 20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
  • 21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
  • 21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

  1. Ζαλγκίρις Κάουνας 3-1
  2. Μπαρτσελόνα 3-1
  3. Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
  4. Χαποέλ Τελ Αβίβ 3-1
  5. Παναθηναϊκός 3-1
  6. Παρί 3-1
  7. Μονακό 2-2
  8. Βαλένθια 2-2
  9. Παρτιζάν 2-2
  10. Ολυμπιακός 2-2
  11. Αναντολού Εφές 2-2
  12. Ερυθρός Αστέρας 2-2
  13. Μπάγερν Μονάχου 2-2
  14. Ντουμπάι 2-2
  15. Βίρτους Μπολόνια 2-2
  16. Βιλερμπάν 1-3
  17. Φενερμπαχτσέ 1-3
  18. Αρμάνι Μιλάνο 1-3
  19. Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
  20. Μπασκόνια 0-4

