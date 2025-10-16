Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 3-1 ο Παναθηναϊκός AKTOR – Highlights κι αποτελέσματα
Δείτε τα highlights του Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν και τη βαθμολογία της Euroleague, όπως διαμορφώθηκε μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (15/10).
Ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε, ο Παναθηναϊκός τα... χρειάστηκε, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν σοβαρός, αλλά στο τέλος της βραδιάς κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στην εξαιρετική Βιλερμπάν με 91-85.
Και ο λόγος που ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη δεν ήταν άλλος από την εξαιρετική εμφάνιση των Ρισόν Χολμς και Κέντρικ Ναν. Ο πρώτος πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση με το «τριφυλλιού» στο στήθος και ο δεύτερος πραγματοποίησε μία ακόμα εμφάνιση... MVP.
Ο σέντερ των «πράσινων» τελείωσε την αναμέτρηση με double - double έχοντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ της βραδιάς με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 3-1 και στρέφει την προσοχή του στο πολύ δύσκολο παιχνίδι της Παρασκευής (17/10) με την Αναντολού Εφές στην Πόλη.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague
Τρίτη 14 Οκτωβρίου
- Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92
- Φενερμπαχτσέ – Dubai BC 69-93
- Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79
- Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82
- Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
- Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν 91-85
- Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 77-73
- Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100
- Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 93-86
- Παρί – Μπασκόνια 105-87
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
- 19:00 EuroLeague: Dubai BC – Μπαρτσελόνα Novasports5
- 20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start
- 20:45 EuroLeague: Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου Novasports4
- 22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός Novasports Prime
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου
- 20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5
- 20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
- 20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6
- 21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
- 21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
- Ζαλγκίρις Κάουνας 3-1
- Μπαρτσελόνα 3-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
- Χαποέλ Τελ Αβίβ 3-1
- Παναθηναϊκός 3-1
- Παρί 3-1
- Μονακό 2-2
- Βαλένθια 2-2
- Παρτιζάν 2-2
- Ολυμπιακός 2-2
- Αναντολού Εφές 2-2
- Ερυθρός Αστέρας 2-2
- Μπάγερν Μονάχου 2-2
- Ντουμπάι 2-2
- Βίρτους Μπολόνια 2-2
- Βιλερμπάν 1-3
- Φενερμπαχτσέ 1-3
- Αρμάνι Μιλάνο 1-3
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3
- Μπασκόνια 0-4