Λούκα Βιλντόζα: Σοκάρει η κατάθεση της διασώστριας - «Με έπιασε από τον λαιμό και με σήκωσε»

Ο Λούκα Βιλντόζα και η σύζυγός του, Μίλιτσα Τάσιτς, συνελήφθησαν στην Ιταλία έπειτα από καταγγελία τραυματιοφορέα για ξυλοδαρμό.

Το ζευγάρι μετά από λίγες ώρες αφέθηκε ελεύθερο αλλά η κατάθεση του θύματος είδε το φως της δημοσιότητας.

Αναλυτικά όσα κατήγγειλε:



«Ο οδηγός μάς έδειξε με το δάχτυλο. Η Mercedes που ήταν μπροστά μας εκείνη τη στιγμή έκανε μια στροφή από δεξιά προς τα αριστερά, μειώνοντας την ταχύτητά μας. Ρισκάραμε ακόμη και να τη χτυπήσουμε . Περάσαμε μπροστά του, αλλά επιτάχυνε και ο οδηγός μου είπε: "Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θα καταλήξουμε να έχουμε ατύχημα". Έχω ύψος 1,60 μ. και ζυγίζω 55 κιλά, είμαι 55 ετών. Πλησίασα το παράθυρο, κατέβασε το τζάμι και άρχισε να κάνει νοήματα με τα χέρια του. Μιλούσε ισπανικά, η κοπέλα που ήταν μαζί του αγγλικά. Του είπα σε σπαστά αγγλικά, "Είμαστε σε έκτακτη ανάγκη".

Σε εκείνο το σημείο, βγήκε από το αυτοκίνητο. Όταν άνοιξε την πόρτα, μου επιτέθηκε. Με έπιασε από τον λαιμό, σηκώνοντάς με από το έδαφος, και άρχισα να ουρλιάζω. Η ψηλή, ξανθιά γυναίκα που ήταν μαζί του βγήκε επίσης από το αυτοκίνητο και μου τράβηξε τα μαλλιά. Είχα μια αλογοουρά και έσκυψα προς τα πίσω .Οι άλλοι εθελοντές που ήταν μαζί μας εν τω μεταξύ καλούσαν την αστυνομία να παρέμβει, αλλά είδα μια περίπολο των καραμπινιέρων να περνάει και τους σταμάτησα».