Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος επισκέφθηκε τον τραυματία Παπαγιάννη – «Τον φάγατε πια…»

Το χειρότερο σενάριο, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε για τον Γιώργο Παπαγιάννη, καθώς υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός για οκτώ μήνες.

Λίγες ώρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα σέντερ, ο Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο πλευρό του, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του.

Την επίσκεψη του νεαρού φόργουορντ γνωστοποίησε η σύντροφος του Παπαγιάννης, η οποία συνόδευσε τη φωτογραφία της με το εξής κείμενο: «Θα γυρίσουμε πιο δυνατοί...Τον φάγατε πια...Επόμενη φορά να σκέφτεστε τις «ευχές» που δίνετε στους αθλητές!! Η υγεία είναι πάνω από κάθε άθλημα και κάθε ομάδα».

Δείτε το σχετικό ποστ:

Διαβάστε επίσης