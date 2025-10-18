Greek Basketball League: Ιστορική νίκη για τη Μύκονο, «διπλό» στην έδρα του Ηρακλή

Στο δεύτερο παιχνίδι της στην GBL, η Μύκονος πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στα… σαλόνια. Για την 3η αγωνιστική η νησιωτική ομάδα επικράτησε 80-73 στην έδρα του Ηρακλή, φεύγοντας με σπουδαίο «διπλό» απ’ τη Θεσσαλονίκη.

Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 17 πόντους, με τους γηπεδούχους να φτάνουν κοντά σε μια σπουδαία ανατροπή. Όμως η Μύκονος άντεξε και πήρε το σημαντικό και ιστορικό αποτέλεσμα. Έτσι οι νικητές έχουν πλέον ρεκόρ 1-1, με τον Ηρακλή να υποχωρεί στο 1-2.

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν κορυφαίος για τη Μύκονο με 22 πόντους. Ο Άπλμπι πέτυχε 15 πόντους, ο Κάναντι πρόσθεσε 14. Για τους ηττημένους, ο Ράιτ-Φόρμαν είχε 17 πόντους και ακολούθησε ο Φόστερ με 15.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 35-40, 50-62, 73-80

ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Ντάρκο-Κέλι 8 (2), Ράιτ-Φόρμαν 17 (1), Φόστερ 15 (1), Σμιθ 12 (1), Τσιακμάς, Πουλιανίτης, Μωραΐτης 5 (1), Γουέρ 8, Καμπουρίδης, Χρηστίδης 2 , Σύλλας 2, Λάμπρεχτ 4.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 15 (3), Μουρ 6, Ρέι 22 (5), Σιδηροηλίας 3 (1), Έβανς 8, Καββαδάς, Σκουλίδας 6 (2), Μάντζαρης, Χέσον 6, Κάναντι 14 (2).