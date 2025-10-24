Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Δύσκολα Χουάντσο και Ρογκαβόπουλος
Ένα ακόμα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, μιας και ο Εργκίν Αταμάν όπως όλα δείχνουν δε θα έχει στη διάθεσή του τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
Μπολόνια, αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος
Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, μιας και ο Εργκίν Αταμάν λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ με την Βίρτους Μπολόνια έχει να διαχειριστεί δύο ακόμα. Αυτά των Νίκο Ρογκαβόπουλου και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Ιταλία χωρίς να έχει στην αποστολή τους Ρισόν Χολμς και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη αλλά αυτά δεν είναι τα μόνα προβλήματα που θα έχει απόψε να αντιμετωπίσει ο Εργκίν Αταμάν.
Τα προβλήματα τραυματισμών που είχαν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν έχουν ξεπεραστεί στον βαθμό που θα ήθελαν στον Παναθηναϊκό με αποτέλεσμα η συμμετοχή των δύο παικτών στην αποψινή αναμέτρηση να καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη.