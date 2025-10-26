Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ και Ουόκαπ κόντρα στη Μύκονο

Χωρίς τους Τόμας Oυόκαπ και Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον αγώνα με την Μύκονο Betsson για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL (26/10, 13:00).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να ξεκουράσει τους δύο γκαρντ του πριν από την «διαβολοβδομάδα» στην EuroLeague, καθώς προέρχονται από τραυματισμό.

Απομένει να δούμε ποιος ακόμα ξένος από τους Νιλικίνα, Λι, Ουόρντ, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ θα μείνει εκτός της 6άδας ξένων.