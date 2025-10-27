Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Έχουμε ομάδα νικήτρια, έχουμε στρατηγική νίκης, έχουμε παίκτες νικητές»

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να προποντούνται κανονικά, εκτός από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και έστειλε μήνυμα αντεπίθεσης προς όλους ξεκαθαρίοντας σε υψηλούς τόνους πως δεν πρόκειται να αλλάξει τακτικές και μεθόδους.

Newsbomb

Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα αναφορικά με την αντιμετώπιση του Εργκίν Αταμάν απέναντι στους παίκτες του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βίρτους στη Μπολόνια.

Για την αντιμετώπιση αυτή, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε, στο περιθώριοα της media day της ομάδας εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Μακάμπι και ξεκαθάρισε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πως δεν πρόκειται να αλλάξει μεθόδους και τακτικές τονίζοντας πως έχει μια ομάδα νικήτρια που αποτελείται από παίκτες νικητές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

Για τους παίκτες που θα έχει αύριο στη διάθεσή του: «Νομίζω ότι εκτός από τον Ρογκαβόπουλο όλοι οι άλλοι προπονήθηκαν και θα είναι ΟΚ. Θα είναι στη δωδεκάδα και εκτός από τον Λεσόρ και τον Σμοντούρβ. Κάναμε πολύ καλή προπόνηση. Όλοι τους έκαναν προπόνηση και νομίζω ότι θα παίξουν κανονικά».

Για τη Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη ομάδα. Παίζουνε σε υψηλό σκορ και είναι πολύ έμπειροι. Ο Ουόκερ είναι σκόρερ, ο Μπλατ κάνει πολλά πράγματα και έχουν μεγάλη εμπειρία. Παίζουν κάθε φορά σε υψηλό επίπεδο. Έχουν κερδίσει μόνο δύο φορές, αλλά είναι σημαντικές νίκες. Έχασαν στην τελευταία κατοχή με τον Ολυμπιακό. Κάθε φορά κόντρα στη Μακάμπι είναι δύσκολα. Και αύριο θα είναι δύσκολα. Θέλουμε τον κόσμο μας να κάνει μια καλή ατμόσφαιρα και να μας βοηθήσει για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να βγάλουμε έξτρα ενέργεια στο γήπεδο».

Για τη EuroLague: «Φέτος η EuroLague είναι δύσκολη. Έχουμε παίξει 6 παιχνίδια και παραπονούμαστε για την εικόνα μας αλλά έχουμε κερδίσει τα 4 από αυτά. Έχουμε παράπονα για τη Μπολόνια αλλά κερδίσαμε στην Εφές που έχασε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ. Όλοι μπορεί να χάσουν και να κερδίσουμε. Πρέπει να βρούμε ισορροπία και να είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σωστά και να είμαστε πιο… άγριοι. Θα βρούμε τις λύσεις, αλλά κάθε ματς είναι πολύ σημαντικό. Αν χάσουμε αύριο θα είναι δύσκολα για εμάς. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να κάνουμε ότι κάνουμε στις 4 νίκες μας».

Για την αντιμετώπιση που είχε απέναντι στους παίκτες του στη Μπολόνια: «Στο μπάσκετ υπάρχουν πολλοί μέθοδοι. Αυτό που κάνω εγώ είναι που κάνω πάντα και θα συνεχίσω να το κάνω. Κάποιες φορές θα αντιδρώ έτσι και κάποιες άλλες διαφορετικά».

Για τις απουσίες που έχει το τελευταίο διάστημα: «Έχουμε πολλούς παίκτες που έχουν κάνει μια προπόνηση όλοι μαζί. Στη Μπολόνια είχαμε πολλά προβλήματα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είχαμε και πάλι απουσίες. Πρέπει να έχω την ομάδα όλη μαζί και να μπορεί να προπονηθεί 100%, τότε θα είναι έτοιμη η ομάδα. Η ομάδα πρέπει να δουλέψει όλη μαζί. Γιατί δεν κάναμε και προετοιμασία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συνδρομή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στον πόλεμο του 1940-41

17:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προσοχή! 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης Gmail έχουν κλαπεί - Πώς να ελέγξετε τον δικό σας

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Όσμαν: «Είχε δίκιο ο κόουτς που αντέδρασε έτσι στο τάιμ-άουτ»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

17:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Έχουμε ομάδα νικήτρια, έχουμε στρατηγική νίκης, έχουμε παίκτες νικητές»

17:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Παγκόσμια διάκριση για τον ΟΠΑΠ και τις πολιτικές του για το Υπεύθυνο Παιχνίδι του στα EGR Awards 2025

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Άγριες ταραχές στο Καμερούν - Ξανά πρόεδρος ο 92χρονος Μπιγιά που συνήθως λείπει στην Ελβετία

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Παρακαλώ μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου στον Κιμ Γιονγκ Ουν»

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Η ΕΕ δεν έχει λόγο στην Ουκρανία - Ο Τραμπ κάνει λάθος για Πούτιν: Θα του πω να άρει τις κυρώσεις

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όλοι μέσα, εκτός από «Ρόγκα»

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Μίλησε για πρώτη φορά δημόσια μετά από σειρά χημειοθεραπειών και επιτέθηκε στον Τραμπ

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Κατά 65% μειώθηκε ο χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ μετά το βραχιολάκι

16:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Επτά αλήθειες για τους ελέγχους και τις τιμές απέναντι στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

16:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλο σκάνδαλο στην Τουρκία: 152 διαιτητές στοιχημάτιζαν σε αγώνες ποδοσφαίρου!

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος που τσακώθηκε με γυναίκα και της έβγαλε όπλο μέσα σε κλαμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: Το καθοριστικό λάθος του στη νυχτερινή έξοδο στο Ηράκλειο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Μετά τη συνάντηση Ερντογάν - Στάρμερ, ενδέχεται η υπογραφή για 40 Eurofighter

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την δολοφονία του «Πάσαρη» στο Έλος -  «Τον είδαμε κάτω, του έκαναν μαλάξεις, αλλά ήταν τελειωμένα τα πράγματα»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αποστολή εξετελέσθη»: Αγόρι που το πέταξαν από τον 10 όροφο κτιρίου μπορεί να τρέχει, να πηδάει και να κολυμπάει ξανά

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης του φονικού - Πώς έγινε το έγκλημα

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σου κόψουμε το κεφάλι και θα το κρεμάσουμε στο μπαλκόνι» - 80χρονη αντιμετώπισε συμμορία που θέλησε να την εξαπατήσει δια τηλεφώνου

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

16:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος και Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου (pic)

17:19ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΜΘ: Στάση εργασίας στην ΕΡΤ3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη – Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

15:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τα απόνερα του clasico - Οι «καυτές» ατάκες στο επεισόδιο Βινίσιους με Γιαμάλ

17:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προσοχή! 183 εκατομμύρια κωδικοί πρόσβασης Gmail έχουν κλαπεί - Πώς να ελέγξετε τον δικό σας

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Εφαρμόστε επιτέλους τον Νόμο για την προστασία των ζώων»: Έκκληση της Ειδικής Γραμματείας στο Newsbomb για «ενεργοποίηση» της ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ