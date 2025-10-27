Παναθηναϊκός, Αταμάν: «Έχουμε ομάδα νικήτρια, έχουμε στρατηγική νίκης, έχουμε παίκτες νικητές»

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει μεγάλη κουβέντα αναφορικά με την αντιμετώπιση του Εργκίν Αταμάν απέναντι στους παίκτες του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βίρτους στη Μπολόνια.

Για την αντιμετώπιση αυτή, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ρωτήθηκε, στο περιθώριοα της media day της ομάδας εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Μακάμπι και ξεκαθάρισε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο πως δεν πρόκειται να αλλάξει μεθόδους και τακτικές τονίζοντας πως έχει μια ομάδα νικήτρια που αποτελείται από παίκτες νικητές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

Για τους παίκτες που θα έχει αύριο στη διάθεσή του: «Νομίζω ότι εκτός από τον Ρογκαβόπουλο όλοι οι άλλοι προπονήθηκαν και θα είναι ΟΚ. Θα είναι στη δωδεκάδα και εκτός από τον Λεσόρ και τον Σμοντούρβ. Κάναμε πολύ καλή προπόνηση. Όλοι τους έκαναν προπόνηση και νομίζω ότι θα παίξουν κανονικά».

Για τη Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη ομάδα. Παίζουνε σε υψηλό σκορ και είναι πολύ έμπειροι. Ο Ουόκερ είναι σκόρερ, ο Μπλατ κάνει πολλά πράγματα και έχουν μεγάλη εμπειρία. Παίζουν κάθε φορά σε υψηλό επίπεδο. Έχουν κερδίσει μόνο δύο φορές, αλλά είναι σημαντικές νίκες. Έχασαν στην τελευταία κατοχή με τον Ολυμπιακό. Κάθε φορά κόντρα στη Μακάμπι είναι δύσκολα. Και αύριο θα είναι δύσκολα. Θέλουμε τον κόσμο μας να κάνει μια καλή ατμόσφαιρα και να μας βοηθήσει για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να βγάλουμε έξτρα ενέργεια στο γήπεδο».

Για τη EuroLague: «Φέτος η EuroLague είναι δύσκολη. Έχουμε παίξει 6 παιχνίδια και παραπονούμαστε για την εικόνα μας αλλά έχουμε κερδίσει τα 4 από αυτά. Έχουμε παράπονα για τη Μπολόνια αλλά κερδίσαμε στην Εφές που έχασε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ. Όλοι μπορεί να χάσουν και να κερδίσουμε. Πρέπει να βρούμε ισορροπία και να είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε σωστά και να είμαστε πιο… άγριοι. Θα βρούμε τις λύσεις, αλλά κάθε ματς είναι πολύ σημαντικό. Αν χάσουμε αύριο θα είναι δύσκολα για εμάς. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να κάνουμε ότι κάνουμε στις 4 νίκες μας».

Για την αντιμετώπιση που είχε απέναντι στους παίκτες του στη Μπολόνια: «Στο μπάσκετ υπάρχουν πολλοί μέθοδοι. Αυτό που κάνω εγώ είναι που κάνω πάντα και θα συνεχίσω να το κάνω. Κάποιες φορές θα αντιδρώ έτσι και κάποιες άλλες διαφορετικά».

Για τις απουσίες που έχει το τελευταίο διάστημα: «Έχουμε πολλούς παίκτες που έχουν κάνει μια προπόνηση όλοι μαζί. Στη Μπολόνια είχαμε πολλά προβλήματα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα είχαμε και πάλι απουσίες. Πρέπει να έχω την ομάδα όλη μαζί και να μπορεί να προπονηθεί 100%, τότε θα είναι έτοιμη η ομάδα. Η ομάδα πρέπει να δουλέψει όλη μαζί. Γιατί δεν κάναμε και προετοιμασία».

