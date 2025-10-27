Όσμαν: «Είχε δίκιο ο κόουτς που αντέδρασε έτσι στο τάιμ-άουτ»

Ο Τσέντι Όσμαν μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι και παράλληλα αναφέρθηκε και στην αντίδραση του προπονητή του στο viral, πλέον, τάιμ άουτ της Μπολόνια.

Τσεντί Οσμάν Παναθηναϊκός
Ο Τσέντι Όσμαν είναι ένας από τους παίκτες που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με τον πλέον δυναμικό τρόπο και θέλει να συνεχίσει και αύριο αναλόγως.

Ο Τούρκος μίλησε για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι και απάντησε και σε ερώτηση για το τάιμ άουτ της Μπολόνια και την στάση του προπονητή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το τι πρέπει να κάνουν μετά την ήττα από την Βίρτους και για το αυριανό ματς κόντρα στην Μακάμπι: «Ήταν μια δύσκολη ήττα. Πρέπει να παίξουμε πιο δυναμικά στην άμυνα. Η Μακάμπι είναι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα, που σκοράρει πολλούς πόντους, παίζει πολύς 1vs1, οπότε πρέπει να το σταματήσουμε αυτό μέσω της άμυνας μας».

Για τους παίκτες που επιστρέφουν: «Έχουμε παίκτες που είναι τραυματίες όπως όλες οι ομάδες, είναι normal γιατί η σεζόν είναι μεγάλη. Οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουμε step-up. Όλες οι ομάδες της λίγκας είναι πολύ καλές, ωστόσο εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι».

Για το πως προετοιμάζονται οι παίκτες για τις «διαβολοβδομάδες»: «Παίζουμε πολλά παιχνίδια και είναι λογικό να θέλουμε να ξεκουράσουμε το σώμα μας μετά από αυτά και να κάνουμε ότι μπορούμε για να προσέξουμε, οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε «φρέσκοι». Για τον Αταμάν και το τάιμ-άουτ στην Μπολόνια: «Ο κόουτς γνωρίζει ότι πάντα προσπαθούμε. γνωρίζουμε τι μας ζητάει. Στο παιχνίδι με την Μπολόνια είχε δίκιο γιατί ήταν απογοητευμένος με την απόδοση μας και τον τρόπο που παίζαμε. Δεν ήταν και το καλύτερο μας παιχνίδι. Κάθε φορά όλοι προσπαθούν για το καλύτερο, αύριο θα δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι»

