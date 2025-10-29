Euroleague, Ολυμπιακός - Μονακό: Να φτιάξει σερί

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μονακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν την νίκη για να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους αλλά και να «χτίσουν» ψυχολογία εν όψει της δύσκολης συνέχειας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού, έχοντας όλους τους παίκτες του διαθέσιμους, εκτός του Κίναν Έβανς, ο οποίος μπήκε από το απόγευμα της Τρίτης στις ομαδικές προπονήσεις και μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν περισσότερες εξελίξεις και πληροφορίες αναφορικά με την ημερομηνία επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Από την άλλη πλευρά οι Μονεγάσκοι έχουν ρεκόρ 3-3 στην διοργάνωση, προερχόμενοι από ήττα κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες για να πάρουν… αέρα, εν όψει και του παιχνιδιού της Παρασκευής στο Μόντε Κάρλο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Όπως είναι φυσιολογικό τα φώτα θα είναι στραμμένα στους πάγκους των δύο ομάδων με την κόντρα Μπαρτζώκα – Σπανούλη να αναμένεται για μία ακόμα φορά με μεγάλο ενδιαφέρον.

Το σημερινό πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Χάποελ - Παρτίζαν 20:00

Ολυμπιακός - Μονακό 21:15

