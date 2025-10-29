Δικαίωση Δ. Γιαννακόπουλου: Απαλλάχτηκε από τον αθλητικό δικαστή μετά από καταγγελία του ΟΣΦΠ

Για ακόμη μια φορά, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έσπευσε προς υπεράσπιση της ΕΟΚ και του Βαγγέλη Λιόλιου. Για ακόμη μια φορά, εκτέθηκε στο φίλαθλο κοινό, καθώς ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ απάλλαξε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά από «ερυθρόλευκη» καταγγελία.

Η ΚΑΕ του Πειραιά, είχε καταγγείλει τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, για ανάρτησή του στο Instagram, η οποία δεν ήταν ούτε υβριστική, ούτε προκλητική σε καμία περίπτωση. Αφορούσε τον Βαγγέλη Λιόλιο – πρόεδρο της ΕΟΚ – με τους «ερυθρόλευκους» να σπεύδουν να εμπλακούν.

Το περιστατικό συνέβη στο πρόσφατο ντέρμπι αιωνίων για την 2η αγωνιστική της GBL στο ΣΕΦ. Όταν και τα διαιτητικά λάθη έπαιξαν ρόλο στην τελική έκβαση του αποτελέσματος.

Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ, δικαίωσε πλήρως τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς τον απάλλαξε από κάθε κατηγορία / καταγγελία από την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η απόφαση:

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

1. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) από την κατηγορία της εγκαλούσας ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟR, ο κ. Δημήτριος Γιαννακοπουλος, προέβη με δημόσια ανάρτηση του, μέσω του ελευθέρως προσβάσιμου διαδικτυακού λογαριασμού «dpg7000», που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, σε δυσφημιστικές δηλώσεις.

2. ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της».