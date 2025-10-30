Παναθηναϊκός: Αμφίβολος ο Ρογκαβόπουλος, τελευταία στιγμή για Καλαϊτζάκη

Μονακό αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός AKTOR χωρίς προβλήματα, δεν έχει υπάρξει στη φετινή Euroleague. Στις περισσότερες περιπτώσεις μάλιστα, τα προβλήματα είναι πολλά. Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο «Salle Gaston Medecin» και ετοιμάζονται για το μεγάλο ματς με τη Μονακό την Παρασκευή (31/10).

Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει μαζί του Χολμς, Λεσόρ, Σαμοντούροβ, ενώ δεν αποκλείεται να έχει κι άλλες απουσίες στο ματς με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και η συμμετοχή του κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη. Από την άλλη ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης που αντιμετωπίζει μικροπρόβλημα στον αγκώνα, θα κριθεί τελευταία στιγμή το αν θα παίξει.

Οι «πράσινοι» προέρχονται απ’ τη νίκη τους με την Μακάμπι και αντιμετωπίζουν τους Μονεγάσκους που έχουν ανεβασμένη ψυχολογία μετά το «διπλό» στο ΣΕΦ.