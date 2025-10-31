Μονακό – Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλοι με τη διαιτησία οι «πράσινοι»

Μονακό αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Οργή στον Παναθηναϊκό AKTOR για τη διαιτησία του αγώνα με την Μονακό, από το ημίχρονο της αναμέτρησης! Οι αποφάσεις των ρέφερι διαμόρφωσαν μια κατάσταση στο ματς και πάνω απ’ όλα εκνεύρισαν έντονα τους «πράσινους», λόγω της αντιμετώπισης που έτυχαν.

Έτσι, εκφράστηκαν τα έντονα παράπονα προς τους διαιτητές στο ημίχρονο και ειδικά τον Στιβ Μπάιτνερ. Ο οποίος μέσα σε 20 λεπτά είχε 7 λάθος αποφάσεις σε βάρος των φιλοξενούμενων!

Στον Παναθηναϊκό «βράζουν» και για σφυρίγματα που δε δόθηκαν, όπως το φάουλ πάνω στον Κώστα Σλούκα που ακολουθήθηκε από την τεχνική ποινή στον Αταμάν. Την ίδια ώρα ο Γιούρτσεβεν που είναι ο μόνος διαθέσιμος σέντερ, φορτώθηκε με 3 φάουλ σε 14’!