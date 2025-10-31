Μονακό - Παναθηναϊκός AKTOR 92-84: «Ναυάγιο» στο Μόντε Κάρλο

Μονακό αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Αυτός δεν ήταν ο Παναθηναϊκός που περίμεναν να δουν οι 300 φίλοι του που βρέθηκαν στο Μόντε Κάρλο αλλά και όλοι όσοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα, δεν φάνηκε ποτέ ανταγωνιστικός και παραδόθηκε στις ορέξεις των γηπεδούχων αλλά και των διαιτητών που ήταν επιεικώς απαράδεκτοι.

Με τον αέρα της νίκης στο ΣΕΦ και με την στήριξη του κόσμου της η Μονακό μπήκε καλύτερα στο ματς, αλλά ο Τζέριαν Γκραντ ήταν αυτός που έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 3-4, με τις δύο ομάδες να δείχνουν διάθεση να “τρέξουν” το ματς. Οι διαιτητές από την άλλα ξεκίνησαν κάκιστα το ματς, σφυρίζοντας μόνο Μονακό κάτι που αξιοποίησαν οι παίκτες του Σπανούλη και με συνεχόμενες βολές βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 9-4. Ο Παναθηναϊκός απάντησε άμεσα με σουτ τριών πόντων του Χουάντσο, με τον Γιούρτσεβεν που ήταν και πάλι πολύ καλός να χρεώνεται με δύο φάουλ και τον Αταμάν στο 5’ να περνάει στο “5” τον Μήτογλου, με το σκορ στο 11-9.

Πολλά λάθη από τους “πράσινους” και 9-0 σερί για τους γηπεδούχους

Στη συνέχεια με προσωπική φάση του Ναν, γκολ-φάουλ, ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά με 13-14 και αντί να εκμεταλλευτεί τη στιγμή έδωσε το δικαίωμα στην Μονακό να “΄χτίσει” διαφορά και ψυχολογία. Οι παίκτες του Σπανούλη εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Παναθηναϊκού στην άμυνα και τις κακές τους επιθέσεις και με γρήγορες επιθέσεις “έτρεξαν” σερί 9-0 και προηγήθηκαν με 22-14. Ο Αταμάν απέσυρε τον Όσμαν και πήγε με τρεις κοντούς, Σορτς, Σλούκα και Ναν και με τρίποντο του Αμερικάνου και του Χουάντσο η διαφορά έπεσε στους 4, 24-20. Ο Νέντοβιτς όμως με τρίποντο στη λήξη του δεκαλέπτου έκανε το 27-20.

Ο Τζέιμς έκανε τη διαφορά από το χαμηλό post

Ο Χουάντσο ήταν ο μόνος παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν είχε περάσει εκτός παρκέ και με 4 δικούς του πόντους κατάφερε να μειώσουν στους τρεις, 27-24. Νέντοβιτς και Μήτογλου ήταν οι παίκτες που διαμόρφωσαν το 31-26 με εκατέρωθεν λάθη να διατηρούν εκεί τη διαφορά, μέχρι τη στιγμή που ο Σπανούλης αποφάσισε να περάσει και πάλι στο παρκέ τον Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός ήταν εξαιρετικός και με 8 δικούς του πόντους, 4 εκ των οποίων ποστάροντας τον Σορτς, έδωσε την ευκαιρία στη Μονακό να πάρει το momentum και στο 15’ να προηγηθεί με 41-32.

Τα απόνερα του ΣΕΦ “πλήγωσαν” τον Παναθηναϊκό με μια αισχρή διαιτησία

Και την ώρα που η Μονακό πάτησε το πόδι της στο φρένο, οι διαιτητές ανέλαβαν δράση. Πέρεζ, Καρντούμ και Μπίτνερ σήκωσαν στους ώμους τους την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και αυτά ήταν προφανώς τα… απόνερα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όπου η Μονακό είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία κόντρα στον Ολυμπιακό. Οι τρεις διαιτητές ήταν εξοργιστικοί μέχρι και προκλητικοί σφυρίζοντας τα πάντα υπέρ των Μονεγάσκων. Μέχρι και λάθος παίκτες χρεώναν με φάουλ. Η διαφορά έφτασε στο 47-34, ο Σλούκας έκανε λέι απ, έφαγε μια γερή στο πρόσωπο, αλλά οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα απολύτως. Η για να είμαστε πιο σωστοί έδωσαν τεχνική ποινή στον Αταμάν. Τι πιο σύνηθες; Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός προσπάθησε στις τελευταίες φάσεις να μαζέψει την κατάσταση παίζοντας πέντε εναντίον οκτώ και με κάρφωμα του Ναν η διαφορά έπεσε στους 9 με τη λήξη του ημιχρόνου.

Κλώτσησε τις ευκαιρίες να αλλάξει τα δεδομένα

Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια. Οι “πράσινοι” ήταν πιο συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι από ποτέ και με σερί 0-9 διαμόρφωσαν το 50-48, από το 50-39 που ήταν η διαφορά λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Χουάντσο ήταν και πάλι κομβικός, ενώ ο Ναν σκόραρε, αλλά έπρεπε να… ματώσει για να πάρει φάουλ. Με το σκορ στο 57-53, ο Παναθηναϊκός είχε δύο λάθος επιθέσεις και ο Οκόμπο με συνεχόμενους πόντους έκανε το 61-53, στο 25’. Η ομάδα του Αταμάν προσπαθούσε, αλλά δε… μπορούσε. Οι “πράσινοι” είχαν πολλές ευκαιρίες να φέρουν το παιχνίδι σε κατάσταση… συναγερμού, αλλά κλωτσούσαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ο Αταμάν αναγκάστηκε να παίξει και με Γιούρτσεβεν και με Μήτογλου, με τον Τούρκο να παίζει εξαιρετικά και αυτή τη φορά. Με το σκορ στο 66-58, ο Παναθηναϊκός ήταν… αυτοκτονικός. Λάθη στην άμυνα, δύο χαμένες βολές από τον Σορτς, ένα χαμένο λέι απ από τον Μήτογλου και μια κακή άμυνα του Σλούκα πάνω στον Νέντοβιτς έφεραν τη διαφορά και πάλι στους 10 πόντους, 68-58.

Αντί να επιστρέψει… το άφησε να λήξει

Οι starters γύρισαν στον αγωνιστικό χώρο για λογαριασμό του «τριφυλλιού» και ο Όσμαν βρήκε τους πρώτους πόντους του στο 31' (68-60). Δυο άστοχα τρίποντα από Χουάντσο και Ναν έδωσαν την ευκαιρία στους Μονεγάσκους να «ξεφύγουν» ξανά (+13, 75-62 στο 33' με επιθετικό πλουραλισμό των γηπεδούχων). Ο Γκραντ αστόχησε με τη σειρά του σε σουτ για τρεις (5/19 οι «πράσινοι», 26,3% στο 34') και ο «Νέντο» με ένα κλασικό σουτ από το ρεπερτόριό του έγινε διψήφιος (11π.) και «καθάρισε» την αναμέτρηση (80-64 στο 35'). Η τελική ευθεία, λοιπόν, απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα ως προς τον νικητή, αφού η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε «αγκαλιάσει» το θετικό αποτέλεσμα (85-64 στο 36' με 3π. του Στραζέλ). Αυτό που είχε σημασία πια ήταν αν ο Παναθηναϊκός Aktor μπορούσε να μειώσει την απόσταση (πράγμα που ήρθε εν μέρει). Ωστόσο, το «τριφύλλι» γέμισε τις βαλίτσες του με προβληματισμό στην επιστροφή από το Μόντε Κάρλο (92-84 τελικό). Μάλιστα, με 50'' για τη λήξη μια διαφωνία Οκόμπο - Σλούκα έφερε... σύρραξη, η οποία λύθηκε άμεσα χωρίς κυρώσεις.

Τα Δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84

