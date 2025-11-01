Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

Για τις φάσεις που καθόρισαν τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ μίλησε πρώην διαιτητής της EuroLeague.

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»
Ο Τοντ Ουόρνικ, αναλυτής διαιτησίας στο «BasketNews», σχολίασε τις αποφάσεις των διαιτητών στο τελευταίο λεπτό του Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο πρώην διαιτητής της EuroLeague υποστήριξε πως όλες οι αποφάσεις ήταν λανθασμένα υπέρ των «ερυθρολεύκων»!

Αρχικά, αναφέρεται στη σημαντικότερη φάση του ματς, όταν με 23,8" να απομένουν για το τέλος του ματς ο Βασίλιε Μίσιτς έκλεψε την μπάλα από τον Άλεκ Πίτερς και στη συνέχεια ο παίκτης του Ολυμπιακού χρεώθηκε με απλό φάουλ.

Μετά από την εξέταση της φάσης στο Instant Replay, οι διαιτητές δεν άλλαξαν γνώμη και επέμειναν στην αρχική τους απόφαση.

Ο Ουόρνικ αναφέρει πως ξεκάθαρα πρόκειται για ένα αντιαθλητικό φάουλ, λέγοντας πως ο κανονισμός αναφέρει: «Οποιαδήποτε παράνομη επαφή από πίσω ή πλαγίως σε αντίπαλο… και χωρίς αντιπάλους μεταξύ του παίκτη που πάει μπροστά και του καλαθιού… και ο παίκτης που πάει μπροστά προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλας…».

«Σε αυτή την φάση ο Μίσιτς πάει προς την μπάλα και δέχεται φάουλ από πίσω. Έτσι, θα έπρεπε να χρεωθεί αντιαθλητικό στον Πίτερς, ο Μίσιτς να εκτελέσει δύο βολές και η κατοχή να πάει στην Χάποελ», λέει συγκεκριμένα ο Ουόρνικ.

Πριν προλάβει να γίνει η επαναφορά από αυτό το φάουλ, ο Μίσιτς χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ στον Τόμας Ουόκαπ. Ο αναλυτής διαιτησίας υποστηρίζει πως ο παίκτης του ολυμπιακού «δεν έχει προλάβει να τοποθετηθεί, κινείται και δεν δίνει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στον Μίσιτς, όπως απαιτεί ο κανονισμός. Έτσι, θα έπρεπε να χρεωθεί φάουλ στον Ουόκαπ και όχι επιθετικό».

Και προσθέτει πως επειδή η μπάλα δεν είχε φύγει από τα χέρια του Μπράιαντ και δεν είχε γίνει η επαναφορά, θα έπρεπε να δοθεί μία βολή στον Μίσιτς και ξανά επαναφορά για την Χάποελ.

Επίσης, αναφέρθηκε και στα όσα είπε ο εκφωνητής της Euroleague, ο οποίος δήλωσε πως οι διαιτητές μπορεί να ελέγχουν για check-in φάουλ, επειδή η μπάλα είναι ακόμα στα χέρια του παίκτη εκτός της γραμμής. Όμως, αυτό ισχύει μόνο όταν κάνει φάουλ ο αμυντικός, ενώ εδώ χρεώθηκε (λανθασμένα σύμφωνα με τον Ουόρνικ) επιθετικό φάουλ.

Τέλος στέκεται στη φάση που με 11,7 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο ο Ολυμπιακός κάνει επαναφορά και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Βεζένκοφ στη γωνία.

Ο Ουόρνικ αναλύει πως «αυτό ήταν το πλάνο της Χάποελ, ώστε να κάνει double-team με σκοπό να κάνει το κλέψιμο. Οι παίκτες του Ιτούδη εφάρμοσαν το πλάνο, αλλά ο επικεφαλής διαιτητής στην γραμμή έμεινε σταθερός στην θέση του ενώ θα έπρεπε να περιμένει όσα έγιναν και να κινηθεί για να έχει οπτική επαφή με το μαρκάρισμα στο double-team. Έτσι, από μία κακή θέση για να δει τη φάση, παίρνει μία λάθος απόφαση και δίνει δύο βολές στον Βεζένκοφ. Δεν υπάρχει φάουλ στη συγκεκριμένη φάση και θα έπρεπε να δοθεί jump-ball».

