Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ και Αντετοκούνμπο κόντρα στον Ηρακλή
Χωρίς τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστα Αντετοκούνμπο και Άλεκ Πίτερς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ηρακλή.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή στο ΣΕΦ (13:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται με αρκετές απουσίες κόντρα στον «Γηραιό».
Συγκεκριμένα ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστα Αντετοκούνμπο και Άλεκ Πίτερς.
Αναλυτικά η δωδεκάδα: Νιλικίνα, Λι, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Νετζήπογλου, Μπουρνελές, Ουόρντ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Γουόκαπ.
