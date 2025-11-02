Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ, Πίτερς, ΜακΚίσικ και Αντετοκούνμπο κόντρα στον Ηρακλή

Χωρίς τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστα Αντετοκούνμπο και Άλεκ Πίτερς θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ηρακλή.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ηρακλή στο ΣΕΦ (13:00) για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται με αρκετές απουσίες κόντρα στον «Γηραιό».

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός 12άδας τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κώστα Αντετοκούνμπο και Άλεκ Πίτερς.

Αναλυτικά η δωδεκάδα: Νιλικίνα, Λι, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Νετζήπογλου, Μπουρνελές, Ουόρντ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Γουόκαπ.

