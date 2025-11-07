Παναθηναϊκός AKTOR: «Κοιτάζει» Κένεθ Φαρίντ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεταγραφής ενός ακόμα Σέντερ στον Παναθηναϊκό μετά τα όσα έγιναν γνωστά αναφορικά με την κατάσταση του Ματίας Λεσόρ.

Οι «πράσινοι» έχουν βγει στην αγορά για ενίσχυση στη θέση «5» και ο Κένεθ Φαρίντ είναι σε πρώτο πλάνο!

Ο Αμερικανός άσος είναι μία συμπληρωματική λύση, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να ενισχύσει τη ρακέτα του, αφού στην παρούσα φάση δεν έχει καν «5άρι» στο ρόστερ του, με τους τραυματισμούς των Ρίσον Χολμς και Όμερ Γιούρτσεβεν.

O 35χρονος άσος έχει καριέρα στο ΝΒΑ, αγωνιζόμενος σε Νάγκετς και Ρόκετς, ενώ το 2014 είχε κατακτήσει με την Team USA το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

