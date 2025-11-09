Φαρίντ σε Χουάντσο: «Είμαστε ξανά μαζί αδερφέ»

Ο Κένεθ Φαρίντ έχει μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ. Πλέον επιστρέφει στη Euroleague μετά το σύντομο πέρασμά του απ’ την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο Αμερικανός σέντερ πάντως, βρίσκει παλιόφιλους στον «τριφύλλι».

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν συμπαίκτης του στους Ντένβερ Νάγκετς για σχεδόν δύο χρόνια. Συνυπήρξαν απ’ το 2016 μέχρι το 2018 και είναι λογικό να γνωρίζονται καλά. Έτσι, με αφορμή μια αναφορά στη συνύπαρξή τους, ο Φαρίντ έστειλε μήνυμα στον Ισπανό στα social media, λέγοντάς του:

«Αδερφέ Χουάντσο, είμαστε ξανά μαζί αδερφέ μου»!

Πέρα από τον Ισπανό φόργουορντ, ο Φαρίντ είχε υπάρξει συμπαίκτης και με τον Μάριους Γκριγκόνις το 2021, στα λίγα παιχνίδια που έδωσε ο «Manimal» με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.