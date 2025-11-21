Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Παρί και τα ματς της Euroleague

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (21/11).

Newsbomb

Ολυμπιακός - Παρί
Το πρόγραμμα των μεταδόσεων
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 την Παρί και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (21/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

14:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Muay Thai

17:00

Novasports 6HD

Davis Cup 2025

Τένις

17:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ

Volley League Ανδρών 2025-26

19:00

Novasports 6HD

Davis Cup 2025

Τένις

19:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Πάφος - Άρης Λεμεσού

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:30

Novasports 2HD

Μπόχουμ - Ντινάμο Δρέσδης

Bundesliga 2 2025/26

19:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ - Α. Ο. Θήρας

Α1 Γυναικών Volley League

19:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Αλ Αχλί - Αλ Καντσία

Roshn Saudi League 2025-26

20:00

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

20:55

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA Action 2025-26 Ε3505

Μπάσκετ

21:00

Novasports 6HD

Davis Cup 2025

Τένις

21:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Χάρλεμ Γιούμπανκ - Τζος Βάγκνερ

Boxing 2025

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ

DAIKIN Bundesliga 2025-26

21:15

Novasports Prime

Ολυμπιακός – Παρί

Euroleague

21:30

Novasports Extra 1

Λας Πάλμας - Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ

Ποδόσφαιρο

21:30

Novasports Start

Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague

21:30

Novasports 5HD

Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου

Euroleague

21:30

Novasports 4HD

Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε

Euroleague

21:30

Novasports 3HD

Μάιντς – Χόφενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

22:00

Novasports 2HD

Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας

Euroleague

22:00

Novasports 1HD

Βαλένθια – Λεβάντε

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Πρέστον – Μπλάκμπερν

Sky Bet EFL Championship 2025-26

23:15

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρικάκια και μπογιές στο γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε επίδειξη στο Dubai Air Show – Νεκρός ο πιλότος

13:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις τέτοια παιχνίδια» (vid)

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Υπέροχες οι δημοσκοπήσεις, λάθος ο Ανδρουλάκης με την Κρήτη, μικρό ποσοστό συμπάθειας για Τσίπρα»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 6 νεκροί από σεισμό 5,7 Ρίχτερ - Σκηνές πανικού και μεγάλες ζημιές

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό στο σχολείο», λέει στο Newsbomb μητέρα μετά τον θάνατο 13χρονης σε σχολείο

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Νέα μελέτη: Οι περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμούσαν τις συναυλίες από την ερωτική επαφή

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η... «πράσινη» συνάντηση της Κεντροαριστεράς: Φάμελλος, Χαρίτσης, Δούκας και Κόκκαλης σε εκδήλωση για το κλίμα

12:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Παρί και τα ματς της Euroleague

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους και με εγγύηση 100.000€ ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα

12:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Black Friday προσφορές και προτάσεις σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή βροχόπτωση στην Φιλιππιάδα - Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες, σε λίμνη μετατράπηκε το δημοτικό στάδιο

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Η Λένα Δροσάκη στο ΟΠΑΠ Game Time κάνει challenge στην Αθηνά Οικονομάκου

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Εκτός μέχρι το τέλος του 2025 ο Πελίστρι - Τα παιχνίδια που θα χάσει

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι απείθαρχοι επιβάτες τιμωρούνται αυστηρά: Τι αλλάζει πλέον στις πτήσεις προς Γαλλία

12:33ME TO N & ME TO Σ

Μεγαλώστε κορίτσια, όχι ύαινες!

12:31ΚΟΣΜΟΣ

O πυρηνικός πόλεμος, πιο κοντά από ποτέ: Ανατριχιαστική πρόβλεψη από ιστορικό του Χάρβαρντ - «Οι 40 χώρες που θα μπορούσαν να διαλύσουν τον κόσμο»

12:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο Γιώργος Λιάγκας δείχνει «τα δόντια του» στον ανταγωνισμό

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι νοσηλεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό στο σχολείο», λέει στο Newsbomb μητέρα μετά τον θάνατο 13χρονης σε σχολείο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην ανατολική Θεσσαλονίκη: Αγέλες άγριων σκύλων έχουν κατακρεουργήσει εκατοντάδες γάτες - Επιτίθενται και σε ανθρώπους, σφυρίζουν αδιάφορα οι υπεύθυνοι

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι νοσηλεύεται με οξεία ηπατική ανεπάρκεια έπειτα από κατανάλωση μανιταριών

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά: «Θα είσαι για πάντα η πιο γλυκιά σκιά, δίπλα στο κάθε βήμα μου»

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κάθειρξη 25 ετών σε Ουκρανό που σκότωσε τους ληστές του με το αυτοκίνητό του – Βίντεο με τη στιγμή που τον απειλούν με όπλο

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Πειραιά: Πνίγηκε 13χρονη από φαγητό στο σχολείο της

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία φρίκη στην Τουρκία: Νεκρός 15χρονος, όταν τον ακινητοποίησαν και με σωλήνα αεροσυμπιεστή κατέστρεψαν όργανα του σώματός του ως «φάρσα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σφοδρή βροχόπτωση στην Φιλιππιάδα - Πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες, σε λίμνη μετατράπηκε το δημοτικό στάδιο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του Μάριου για τη γιορτή του – Ο 18χρονος περιμένει συμβατό μόσχευμα ήπατος

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «Μις Υφήλιος» η Μεξικανή Φατίμα Μπος που είχε υψώσει ανάστημα στον διοργανωτή: Η πιο ταραγμένη χρονιά στην ιστορία του θεσμού

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν είμαι περήφανη, αλλά δεν προκάλεσα και κάποια βλάβη»

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη προς Κίνα και ΗΠΑ για λιμάνι Πειραιά: «Οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται»

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ελεύθερος υπό αυστηρούς όρους και με εγγύηση 100.000€ ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Κυνηγοί παιδεραστών: Το Viral κίνημα από την Νέα Υόρκη και το Λονδίνο έφτασε και στην Πολίχνη της Θεσσαλονίκης -

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Στα χέρια της δικαιοσύνης η πρώτη καταγγελία για bullying στους κόλπους της Αστυνομίας

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από συντριβή μαχητικού αεροσκάφους σε επίδειξη στο Dubai Air Show – Νεκρός ο πιλότος

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ