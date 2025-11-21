Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Παρί και τα ματς της Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (21/11).
Εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 την Παρί και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (21/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
14:30
Novasports 5HD
ONE Friday Fights
Muay Thai
17:00
Novasports 6HD
Davis Cup 2025
Τένις
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Πανιώνιος ΓΣΣ – ΟΦΗ
Volley League Ανδρών 2025-26
19:00
Novasports 6HD
Davis Cup 2025
Τένις
19:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Πάφος - Άρης Λεμεσού
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
19:30
Novasports 2HD
Μπόχουμ - Ντινάμο Δρέσδης
Bundesliga 2 2025/26
19:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
ΑΕΚ - Α. Ο. Θήρας
Α1 Γυναικών Volley League
19:30
COSMOTE SPORT 2 HD
Αλ Αχλί - Αλ Καντσία
Roshn Saudi League 2025-26
20:00
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
20:55
COSMOTE SPORT 4 HD
NBA Action 2025-26 Ε3505
Μπάσκετ
21:00
Novasports 6HD
Davis Cup 2025
Τένις
21:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Χάρλεμ Γιούμπανκ - Τζος Βάγκνερ
Boxing 2025
21:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Μέλσουνγκεν – Φλένσμπουργκ
DAIKIN Bundesliga 2025-26
21:15
Novasports Prime
Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague
21:30
Novasports Extra 1
Λας Πάλμας - Αλμπαθέτε Μπαλομπιέ
Ποδόσφαιρο
21:30
Novasports Start
Βίρτους Μπολόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague
21:30
Novasports 5HD
Μπασκόνια - Μπάγερν Μονάχου
Euroleague
21:30
Novasports 4HD
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε
Euroleague
21:30
Novasports 3HD
Μάιντς – Χόφενχαϊμ
Bundesliga 2025/26
22:00
Novasports 2HD
Βαλένθια - Ερυθρός Αστέρας
Euroleague
22:00
Novasports 1HD
Βαλένθια – Λεβάντε
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Πρέστον – Μπλάκμπερν
Sky Bet EFL Championship 2025-26
23:15
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή