Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ολυμπιακός - Παρί και τα ματς της Euroleague

Εντός έδρας αναμέτρηση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Euroleague για τον Ολυμπιακό . Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στις 21:15 την Παρί και το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας