Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Ένα ακόμα sold out στο Telekom Center

Το τελευταίο διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τα... πάνω του, μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague και παράλληλα μετά από τέσσερις αγωνιστικές μακριά από το... σπίτι του, χθες επέστρεψε και πάλι στο Telekom Center.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του, επικράτησε της Ντουμπάι, συνέχισε στα θετικά αποτλέσματα, έχοντας στο πλευρό του το μεγάλο του "όπλο". Τον κόσμο του. Περίπου 20.000 φίλοι της ομάδας δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, με τη Θύρα "13" να γιορτάζει τα γενέθλιά της με τον καλύτερο τρόπο και όπως φαίνεται ο κόσμος συνεχίζει να... τρελα΄θνει φίλους και εχθρούς.

Σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ένα ακόμα sold ουτ. Όχι για αγώνα που θα γίνει αύριο ή μεθαύριο, αλλά για τον αγώνα που είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης, 25/11, στο Telekom Center, κόντρα στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν και ο κόσμος ετοιμάζει μια ακόμα εντυωπσιακή βραδιά.

