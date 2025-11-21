ΚΑΕ ΠΑΟΚ για Μυστακίδη: «Απομένει η ταυτόχρονη αποπληρωμή όλων ανεξαιρέτως των υφιστάμενων χρεών»

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει πως το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών θα περάσει στην πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη, όταν αυτή καταβάλει το σύνολο των χρεών που υπάρχει και το οποίο συμφωνήθηκε και από τις δύο πλευρές στις 2 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται, πως νωρίτερα τo μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έδωσε το «πράσινο φως» για τη μεταβίβαση των μετοχών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

"Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση της ΕΕΑ να χορηγήσει άδεια στην εταιρία ALPHA SPORTS GROUP ιδιοκτησίας του κ.Μυστακίδη, προκειμένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς των μετοχών της ΚΑΕ απομένει μόνο η συμφωνηθείσα από την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 ταυτόχρονη αποπληρωμή όλων ανεξαιρέτως των υφιστάμενων σήμερα χρεών, το ύψος των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον σχετικό οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε".