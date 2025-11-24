Αταμάν: «Οι απουσίες Όσμαν και Γιούρτσεβεν είναι έκπληξη για εμένα»

Στην Παρτιζάν αλλά και στις απουσίες των Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν στάθηκε ο Εργκίν Αταμάν, στο πλαίσιο των δηλώσεών του για την αυριανή αναμέτρηση με την Παρτιζάν στο Telekom Center Athens.

Μάλιστα ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν έκρυψε την έκπληξή του για το γεγονός πως οι δύο συμπατριώτες του δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε για:

Για τους Όσμαν και Γιούρτσεβεν: «Ήταν έκπληξη και για μένα, πριν την προπόνηση οι γιατροί μού είπαν ότι δεν είναι έτοιμοι και δεν μπορούν να παίξουν. Οπότε δεν θα αγωνιστούν».

Για το αν νιώθει πιο άνετα με τη βελτιωμένη εικόνα της ομάδας του το τελευταίο διάστημα: «Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω πιο άνετα με την ομάδα, αν παίξουμε όπως στο πρώτο ημίχρονο με την Ντουμπάι BC. Αν παίξουμε όπως στο δεύτερο ημίχρονο, επιθετικά και βάζουμε τον κόσμο στην εξίσωση, θα νιώσω άνετα. Δεν μπορείς να περιμένεις σε κάθε παιχνίδι το δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να εκμεταλλευτείς την έδρα σου βγάζοντας επιθετικότητα», σημείωσε.

Για την Παρτιζάν: «Η Παρτίζαν έχασε με διαφορά από τη Φενέρμπαχτσε, αλλά είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα, με εμπειρία και ποιοτικούς παίκτες όπως ο Μπράουν, ο Γουάσινγκτον, ο Πάρκερ και ο Καλάθης. Μην ξεχνάτε ότι παρότι είναι σε δύσκολη βαθμολογική θέση, έχουν τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Ξέρει να διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις. Για μας κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, πρέπει να παίξουμε δυνατά και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη», υπογράμμισε.

Για τα επερχόμενα προκριματικά των εθνικών ομάδων: «Το πρόγραμμα αυτό για τις εθνικές ομάδες είναι παράξενο. Ακόμη κι αν είσαι ο φιναλίστ στο Ευρωμπάσκετ ή αν είσαι τρίτος όπως η Ελλάδα, δεν έχεις εγγυημένη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα θα πρέπει να παίξουμε προκριματικά με διαφορετικό ρόστερ. Η FIBA επιμένει σε αυτό το πρόγραμμα και ίσως κάποιες πολύ καλές ομάδες να μην πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι γελοίο να συμμετέχουν στα προκριματικά ομάδες. Εύχομαι καλή τύχη και στην ελληνική ομάδα».

