Nέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ - Επίσημο το deal με Μυστακίδη

Η αλλαγή σελίδας στα διοικητικά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι πλέον γεγονός.

Οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ της απελθούσας διοίκησης με τον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη, για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκαν και πλέον η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ με επίσημη ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την έναρξη μιας... νέας εποχής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον».

