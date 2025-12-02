ΠΑΟΚ: Ψηλά στη λίστα με τους γκαρντ και ο Τίμι Άλεν

Ο ΠΑΟΚ μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας έχει ρίξει το βάρος στον τομέα της ενίσχυσης του ρόστερ.

Ο Αρτούρας Γκουντάιτις είναι προ των πυλών και θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς, όμως δεν θα είναι η μοναδική, μιας και στο κάδρο υπάρχει και η απόκτηση γκαρντ.

Το προηγούμενο διάστημα έχουν ακουστεί πολλά ονόματα, με έναν από τους παίκτες που έχουν προταθεί και εξετάζονται να είναι και ο Τίμι Άλεν.

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίζεται στην Ιταλία, με τη φανέλα της Τραπάνι και πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 17.7 πόντους στο ιταλικό πρωτάθλημα σουτάροντας με 47.7% στο δίποντο και 31% στο τρίποντο, ενώ στο Basketball Champions League, έχει 15.3 πόντους μέσο όρο με 45% δίποντα και 40% τρίποντα.

Η ιταλική ομάδα αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και είναι κάτι παραπάνω από πιθανό να αφήσει παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ της να αποχωρήσουν για να συνεχίσουν την καριέρα τους κάπου αλλού.