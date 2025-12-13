Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου

«Καζάνι που βράζει» η ομάδα της Νέας Σμύρνης, με τους φιλάθλους να τα βάζουν με τον Ζούρο και τους παίκτες μετά τη νέα ήττα από τον Προμηθέα.

Newsbomb

Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε απ’ τον Προμηθέα και συνεχίζει να είναι η χειρότερη ομάδα στην Greek Basketball League. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον κόσμο του, όπως φάνηκε και από τις αντιδράσεις μετά την αναμέτρηση στη Γλυφάδα.

Έξω από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας», στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια. Ο εκνευρισμός ήταν έντονος, όπως και οι αποδοκιμασίες για τον Ηλία Ζούρο και τους παίκτες του.

Μάλιστα ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ζητούσε από τον Φάνη Χριστοδούλου να βγει έξω η ομάδα από τα αποδυτήρια, για να τα… ακούσει. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Πανιώνιο, τόσο στην ατμόσφαιρα της ομάδας, όσο και βαθμολογικά καθώς αν συνεχίσει έτσι είναι το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προϋπολογισμός 2026: Σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης στη Βουλή για αγρότες και οικονομία

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου

21:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: «Ταξική και όχι σεξιστική η φράση "σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν"»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

20:57ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η μεταγωγή στην Αθήνα των 15 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις

20:45ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα Γουντς: «Απόψε θα πεθάνεις» - Τα εφιαλτικά μηνύματα από stalker στη δημοσιογράφο

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ο Προμηθέας ανάγκασε τον Πανιώνιο σε νέα εντός έδρας ήττα

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

20:16ΚΥΠΡΟΣ

Μυστήριο στις φυλακές Κύπρου - 23χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του 10 ημέρες πριν αποφυλακιστεί

20:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Live - Το 19ο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στην Καρδίτσα

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Πανσερραϊκός 3-0: Πήρε… βαθιά ανάσα κόντρα στον ουραγό

19:59TRAVEL

World Travel Market: Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για το 2026 - Πρώτο το Λονδίνο - Η θέση της Αθήνας

19:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός του αγώνα με την ΑΕΚ οι Όσμαν και Χολμς

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ενέδρα του Ισλαμικού Κράτους σε Αμερκικανούς στη Συρία - Νεκροί 2 στρατιώτες κι ένας διερμηνέας

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανάσα δίπλα στη θάλασσα» για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση

19:30LIFESTYLE

Η κιθάρα του Kurt Cobain των Nirvana έχει νέο ιδιοκτήτη - Δωρεά το όργανο των 6 εκατ. δολαρίων

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στην Ελλάδα 35χρονος για φόνο στη Δανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν GFS και ECMWF - Διπλή κακοκαιρία τα Χριστούγεννα

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Πόπη με την Φεράρι «πανηγυρίζει» την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Η επόμενη μέρα μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη και την έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους - Αυτή είναι η λίστα με τα αιτήματά τους

21:02WHAT THE FACT

«Πιθανώς εχθρική εξωγήινη απειλή»: Το 3I/ATLAS κάνει παράξενη αλλαγή καθώς πλησιάζει τη Γη

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρά αντίποινα υπόσχεται ο Τραμπ για τους 3 νεκρούς Αμερικανούς στη Συρία σε επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: «Σκληρό καρύδι ο αντικυκλώνας» - Τι προβλέπει για τα Χριστούγεννα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος «μίλησε» και ανέτρεψε τα δεδομένα - Τα κενά στο παζλ, οι πιέσεις και τα ασφαλή συμπεράσματα της ανακρίτριας

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστική φωτογραφία στο γραφείο του Επστάιν: Ημιλιπόθυμο κορίτσι στον καναπέ

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρουμλούκι και η σχέση του… με τον Μέγα Αλέξανδρο

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο ασφαλιστής έπειτα από άγρια επίθεση πρώην παίκτη ριάλιτι

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτική υποδοχή του Μέσι στην Ινδία - Βανδαλισμοί και ξύλο εξαγριωμένων θαυμαστών

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στην Ελλάδα 35χρονος για φόνο στη Δανία

21:11ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έμαθε από δημοσιογράφους ότι είναι κατηγορούμενος - «Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος»

17:35LIFESTYLE

Πήραν το στέμμα από τη Μις Φινλανδία επειδή έκανε την...Κινέζα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στην Κρήτη για την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Βρέθηκε το όχημά του, αλλά όχι ο ίδιος

18:04ΚΟΣΜΟΣ

22 χρόνια από το «τέλος» του Σαντάμ Χουσεΐν - Το χρονικό της σύλληψής του σε υπόγειο καταφύγιο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός ο Ραέντ Σαάντ νούμερο 2 της ένοπλης Χαμάς - Βίντεο του IDF από την «εξάλειψή του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ