Λαϊκά δικαστήρια στη Γλυφάδα μετά την ήττα του Πανιώνιου

Ο Πανιώνιος ηττήθηκε απ’ τον Προμηθέα και συνεχίζει να είναι η χειρότερη ομάδα στην Greek Basketball League. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον κόσμο του, όπως φάνηκε και από τις αντιδράσεις μετά την αναμέτρηση στη Γλυφάδα.

Έξω από το κλειστό «Μάκης Λιούγκας», στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια. Ο εκνευρισμός ήταν έντονος, όπως και οι αποδοκιμασίες για τον Ηλία Ζούρο και τους παίκτες του.

Μάλιστα ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί ζητούσε από τον Φάνη Χριστοδούλου να βγει έξω η ομάδα από τα αποδυτήρια, για να τα… ακούσει. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Πανιώνιο, τόσο στην ατμόσφαιρα της ομάδας, όσο και βαθμολογικά καθώς αν συνεχίσει έτσι είναι το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό.