Φενέρμπαχτσε: Ο Μπόλντγουιν έδειξε τις γρατζουνιές του - «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού»
Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν στάθηκε στη σκληρή άμυνα του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης της Φενέρμπαχτσε με τους «ερυθρόλευκους».
Ο Αμερικανός γκαρντ, κατά τη διάρκεια του flash interview, δεν δίστασε να δείξει τις εμφανείς γρατσουνιές που είχε στον ώμο του, αποτέλεσμα - όπως υπογράμμισε - του τρόπου με τον οποίο τον αντιμετώπισε η άμυνα της ελληνικής ομάδας.
Με εμφανή τα σημάδια από το physical παιχνίδι, ο Μπόλντγουιν σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κλασικές ελληνικές ομάδες. Πολύ physical. Πάντως είναι μια καταπληκτική ομάδα».
