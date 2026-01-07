Φενέρμπαχτσε: Ο Μπόλντγουιν έδειξε τις γρατζουνιές του - «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού»

Ο Αμερικανός γκαρντ, κατά τη διάρκεια του flash interview, δεν δίστασε να δείξει τις εμφανείς γρατσουνιές που είχε στον ώμο του, αποτέλεσμα - όπως υπογράμμισε - του τρόπου με τον οποίο τον αντιμετώπισε η άμυνα της ελληνικής ομάδας.

Με εμφανή τα σημάδια από το physical παιχνίδι, ο Μπόλντγουιν σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κλασικές ελληνικές ομάδες. Πολύ physical. Πάντως είναι μια καταπληκτική ομάδα».

Wade Baldwin's arm was full of scratches after the Fenerbahce - Olympiacos game



"This is Olympiacos game. Typical Greek teams. Very physical. They are a tremendous team obviously... pic.twitter.com/kUEMck4yME — Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 6, 2026

Διαβάστε επίσης