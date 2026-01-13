Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ 95-73: Κακή βραδιά και «βαριά» ήττα για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

Στην Bilbao Arena, εκεί όπου πριν από εννέα μήνες ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε δώσει τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup απέναντι στους Βάσκους, αυτή τη φορά, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική.

Για την 3η αγωνιστική της β’ φάσης των ομίλων, οι Θεσσαλονικείς μπήκαν νωθρά, βρέθηκαν γρήγορα πίσω με διψήφιες διαφορές και επέτρεψαν στους γηπεδούχους να επιβάλουν πλήρως τον ρυθμό τους, σε έναν αγώνα που διεξήχθη μάλιστα με δύο διαιτητές λόγω τραυματισμού του Ζαπόλσκι.

Ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 2-1, ενώ η Μπιλμπάο παρέμεινε αήττητη (3-0) και απέκτησε σημαντικό προβάδισμα για την πρωτιά του ομίλου. Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Πριεβίτζα, αμφότερες χωρίς νίκη (0-2), κοντράρονται την Τετάρτη (14/1) στη Σλοβακία.

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς υπέπεσε σε 17 λάθη, ενώ δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην περιφέρεια της Μπιλμπάο, η οποία σούταρε με εξαιρετικά ποσοστά από τα 6,75 μ. (14/32 τρίποντα, 44%).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-16, 49-39, 74-54, 95-73

ΜΠΙΜΠΑΟ (Χάουμε Πονσαρνάου): Νορμάντας 6 (2), Φρέι 7 (1), Γιαγουόρσκι 14 (2), Κράμπελι 5, Χίλιαρντ 10 (1), Ντε Κάστρο, Μπακαγιόκο 4, Πέτρασεκ 13 (1), Πάντζαρ 6 (1), Φοντ 24 (6), Χλίνασον 6.

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 12 (1) , Μέλβιν 11 (3), Ταϊρί 9 (2), Κόνιαρης 2, Χουγκάζ 6, Τζόουνς 6, Περσίδης 7 (1), Μπέβερλι 3, Μουρ 2, Ντίμσα 15 (3).

Διαβάστε επίσης