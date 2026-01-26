Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR

Με… αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στη Euroleague, όπου την τρέχουσα εβδομάδα θα διεξαχθεί η 24η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα  και Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR.

Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR
«Πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη στην προσπάθεια που καταβάλουν για να εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρα, ενόψει των playoffs.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15) ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται στη Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (30/1, 21:45).

coverdt.jpg

Το Eurocup συνεχίζεται με την 16η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες Μπαχτσεσεχίρ – Άρης (28/1, 18:00) και Πανιώνιος – Λόντον Λάιονς (28/1, 19:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 27 Ιανουαρίου

  • 18:00 EuroCup – 16η αγωνιστική: Άνκαρα - Λιετκαμπέλις Novasports Prime
  • 20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ - Νάινερς Κέμνιτς Novasports Start
  • 21:00 EuroCup: Τρέντο - Μπεσίκτας Novasports5
  • 22:00 EuroLeague – 25η αγωνιστική: Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

  • 18:00 EuroCup: Μπαχτσεσεχίρ - Άρης Novasports Prime
  • 19:30 EuroCup: Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς Novasports4
  • 20:30 EuroCup: Μπουργκ - Ουλμ Novasports Start
  • 21:00 EuroCup: Βενέτσια - Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Prime

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

  • 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές Novasports4
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Novasports Start
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Βαλένθια - Μακάμπι Novasports6
  • 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 20:30 EuroLeague: Μονακό - Βίρτους Μπολόνια Νovasports4
  • 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι Novasports Start
  • 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Ζάλγκιρις Νovasports5
  • 23:00 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime

