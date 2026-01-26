Euroleague: Ντέρμπι Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, με Βιλερμπάν στη Γαλλία ο Παναθηναϊκός AKTOR
Με… αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στη Euroleague, όπου την τρέχουσα εβδομάδα θα διεξαχθεί η 24η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα και Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR.
«Πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη νίκη στην προσπάθεια που καταβάλουν για να εξασφαλίσουν το πλεονέκτημα έδρα, ενόψει των playoffs.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Μπαρτσελόνα (29/1, 21:15) ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR αγωνίζεται στη Γαλλία και την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν (30/1, 21:45).
Το Eurocup συνεχίζεται με την 16η αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τους αγώνες Μπαχτσεσεχίρ – Άρης (28/1, 18:00) και Πανιώνιος – Λόντον Λάιονς (28/1, 19:30).
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup
Τρίτη 27 Ιανουαρίου
- 18:00 EuroCup – 16η αγωνιστική: Άνκαρα - Λιετκαμπέλις Novasports Prime
- 20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ - Νάινερς Κέμνιτς Novasports Start
- 21:00 EuroCup: Τρέντο - Μπεσίκτας Novasports5
- 22:00 EuroLeague – 25η αγωνιστική: Παρί - Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
- 18:00 EuroCup: Μπαχτσεσεχίρ - Άρης Novasports Prime
- 19:30 EuroCup: Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς Novasports4
- 20:30 EuroCup: Μπουργκ - Ουλμ Novasports Start
- 21:00 EuroCup: Βενέτσια - Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports Prime
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου
- 19:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε - Αναντολού Εφές Novasports4
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπάγερν Novasports Start
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο - Παρτίζαν Novasports5
- 21:45 EuroLeague: Βαλένθια - Μακάμπι Novasports6
- 23:15 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 20:30 EuroLeague: Μονακό - Βίρτους Μπολόνια Νovasports4
- 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας - Ντουμπάι Novasports Start
- 21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν - Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια - Ζάλγκιρις Νovasports5
- 23:00 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime